FETÖ'ye dev operasyon: 21 şüpheli gözaltında

Tunceli merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Tunceli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturması kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildiren Valilik, FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

İHA