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FETÖ'ye dev operasyon: 21 şüpheli gözaltında

FETÖ’ye yönelik Tunceli merkezli 19 ilde yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:05
FETÖ'ye dev operasyon: 21 şüpheli gözaltında

Tunceli merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Tunceli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturması kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildiren Valilik, FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

İHA

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:05
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/
  2. Tunceli Cumhuriyet BaşsavcılığI
  3. FETÖ operasyon
  • turk birliği adına turk birliği adına 4 sa önce
    ADALAR TUTUKLUNUN BIRAKAN SAVCILAR NEREDE
  • AhmetAhmet7 sa önce
    Fettoda fetto.allah kahretsin.utanmaz memleketimizi ve insanları nasıl tuli emeli için kullanmış .mahşer dilencisi olsun.
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