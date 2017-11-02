15 ilde FETÖ'ye dev operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi.02 Kasım 2017 Perşembe 10:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki bazı yazışmaların çözümlenmesi üzerine 60 kişi hakkında alınan gözaltı kararı doğrultusunda operasyon başlattı.
İstanbul merkezli 15 ilde yürütülen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.