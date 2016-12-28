FETÖ'ye bir darbe de onlardan: Tüm okullarını kapatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Türkiye'nin çok derin tarihe sahip, büyük bir ülke olduğunu söyledi.

19. yüzyıl boyunca birçok emperyalist güçle karşı karşıya kalan Türkiye'yi bölmek isteyenler olduğunu ancak Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugünkü Türkiye'nin kurulduğunu anlatan Conde, Adnan Menderes döneminde de ülkenin çok geliştiğini ancak askeri darbelerin Türkiye'yi 25 yıl geriye götürdüğünü söyledi.

"Ama biliyoruz ki şu son 15 yılda Türkiye uluslararası arenada çok saygı gören bir ülke." diyen Conde, Afrika ülkelerinin Türkiye'yi çok iyi tanımadığını, kendilerinin Türkiye'yi Afrika'ya tanıtmak istediğini dile getirdi. Conde, kendilerinin teknoloji ve kültür konularında Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunun altını çizdi.

"HEP BİRLİKTE TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Gine Cumhurbaşkanı Conde, 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye ve sınırda yaşanan olaylardan dolayı Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte terörle mücadele ediyoruz. Kaddafi döneminin sona ermesinden bu yana Afrika'da çok önemli bir terör dalgası başladı. Bu Türkiye için değil, Afrika için de bir sorun." diye konuştu.

Konuk Cumhurbaşkanı, darbe girişiminin arkasında FETÖ olduğuna yönelik inancını dile getirerek, "Bu yüzden de Afrika'daki tüm etkisini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacağız. Bana ve hükümetime bu konuyla ilgili güven duyabilirsiniz." dedi.