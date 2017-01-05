FETÖ'ye bir darbe daha!

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

FETÖ'ye bir darbe daha!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 21:33
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Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fetullah Gülen terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Okullarının tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır. Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fas Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığınca yürütülen soruşturma neticesinde, söz konusu okullarda Fas eğitim müfredatıyla bağdaşmayan eğitim metodu izlendiği belirtildi.

Kapatma işlemlerinin tamamlanması için eğitim kurumlarına bir aylık süre verildiği ifade edilen açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığının çalışma başlattığı kaydedildi.

Fas'ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Okullarının, Tanca'nın yanı sıra Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde 8 şubesi bulunuyor.

 

 
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