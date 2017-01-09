FETÖsavar Emniyet Müdürü hakkında karalama kampanyası

YENİAKİT.COM.TR - Kartel medyası Adana’da yürütülen FETÖ operasyonunda Zeybek’in yeğenin gözaltına alındığını öne sürdü. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ise iddiaların deli saçması olduğunu, FETÖ soruşturmalarını şaibeli hale getirmek isteyen eski Türkiye artıkları ve FETÖ’cülerin bir algı çalışması içinde olduğunu açıkladı.

İFTİRAYA TEPKİ

Belli bir noktadan servis edilen haberlerde ismi geçen şahısla uzaktan yakından ilişkisinin bulunmadığını belirten Zeybek, yaptığı açıklamada “Bazı haber kaynaklarında; 09.01.2017 günü Adana ilimizde yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınanlardan birinin yeğenim olduğu şeklinde haberler yer almaktadır. Haberlerde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde eşim yada benim akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın bilgi ve talimatlarıyla yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ” ifadelerine kullandı.

“İNMEZLERSE İNDİRİN”

Emniyet camiası aşina olsa da, kamuoyu Zeybek ismini ilk defa MİT TIR’ları kumpasındaki cesur tutumuyla duymuştu. Paralel savcı ve jandarmaya MİT TIR’larını teslim etmemeleri durumunda “çatışma çıkacağı” tehdidinde bulunan Zeybek’le ilgili ifade veren şüpheliler, yaşananları şöyle anlatmıştı “Olay yerine MİT de üst düzey bir görevli olduğunu düşündüğüm ağır silahlı mahiyetiyle sivil giyimli bir şahıs geldi. İl müdürü, savcı bey ve jandarma komutanına tepki gösterdi. Kısa süre sonra çevik kuvvet, polis özel harekât ve sivil kıyafetli 150’ye yakın polis TIR’ların çevresini sardı. İl müdürü TIR’ların üstündeki jandarmaya tepki gösterip “inin aşağıya” dedi personelin konteynırların kapaklarını açmaya devam etmesi üzerine özel hareket polislerine hitaben “Bu adli bir vaka değil, bu artık bir devlet meselesidir. Emrediyorum TIR’ların üstündekiler inmezlerse indirin” dedi. Bunun üzerine personel TIR’ların üzerinden inmek zorunda kaldı. Vali bey, il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü C.savcısı ile görüştüler, bu esnada jandarma personeli hareketsiz bekledi. Kimlik tespiti yapılıp MİT mensuplarının sicil numaraları tutanağa geçirildi.’

İnmezlerse indirin





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