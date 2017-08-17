FETÖ/PYD’nin Çine yapılanması davasında 8 tahliye

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hafta başından bu yana devam eden örgütün Çne yapılanması davasında sanıkların ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Aydın cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında açılan örgütünÇine yapılanmasına yönelik görülen davada açıklanan ara karar ile tutuklu bulunan A.R.A, F.K, E.A, A.A, F.K, M.Y, R.G, M.A serbest kaldı.

Duruşma 20 Kasım 2017 tarihine ertelendi.