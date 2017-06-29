FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü sorgulamaları kapsamında,Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyonları sürdürülüyor. Operasyonda terör örgütünün talebe, bölge ve askeri öğrenci yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında A.D., O.B., G.I., A.T. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.D., O.B. tutuklanmaları talebiyle, G.I., A.T. ve R.Ö. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edil. Sulh Ceza Mahkemesi tüm şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.