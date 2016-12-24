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FETÖ'nün yeni taktiği! FBI'yı devreye soktular

Darbe planı başarısız olan FETÖ, ABD’deki Türk işadamlarını hedef aldı. Örgüt, “Vergi kaçırıyor” diyerek Türk işadamlarını FBI’ya şikâyet ediyor.

FETÖ'nün yeni taktiği! FBI'yı devreye soktular
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:21
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Darbe girişimi halk tarafından püskürtülen ve ardından işbirlikçileriyle uygulamaya aldığı ekonomik kriz planı da tutmayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yeni yöntemlerle hainliklerini sürdürüyor. Son olarak Rus büyükelçisini kalleş bir suikastla sırtından vuran örgüt, ABD'de Türkler'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ülkedeki Türk derneklerinin yöneticilerine ve işadamlarına yönelik olarak uygulamaya alınan saldırı planına ABD Federal Araştırma Bürosu'na (FBI) gönderilen maillerle start verildi. FETÖ üyeleri FBI'a binlerce asılsız ihbarda bulununca, yüzlerce Türk işadamı ve yönetici soruşturmaya alındı. Saldırılar MÜSİAD ve ASKON'un ofislerinde yoğunlaştı. Kaynaklar FETÖ'nün, ABD'de yerleşik Türk işadamları altyapısını kaybettiği için bu tür saldırılarda bulunduğunu ve FBI'nın buna alet olduğunu belirtiyorlar.

EKONOMİK GÜÇLERİ AZALDI

ASKON Başkanı Mustafa Koca, FETÖ'nün etkin olduğu alanlarda kendilerinin aktif olmaya başladıklarını, bunun da rahatsızlık yarattığını söyledi. ABD'deki ASKON ofisinden ve üye işadamlarından bu yönde şikâyetlerin geldiğini belirten Koca, ABD'deki Türkler'in ekonomik ilişkilerini, yurtdışı ziyaretlerini geçmişte FETÖ'cü dernek ve enstitülerin yaptığını ama bu durumun yavaş yavaş değiştiğini anlattı. Koca, "Şikâyet maillerinin en önemli nedeni ekonomik güçlerinin ellerinden gitmesi. O nedenle, ABD'de kendi kontrollerinde olmayan Türk işadamlarının iş yapmasını engellemeye çalışıyorlar" diye konuştu.
 
MÜSİAD yetkililerinin verdiği bilgiye göre ABD'de iş yapan bazı işadamları soruşturma nedeniyle ülkeye giremedi. Yetkililer, hain darbe girişimi sonrasında Türk işadamlarının yurtdışında mücadeleye başladıklarını belirterek, şunları söyledi: "ABD'de ülkemizin çıkarlarına uygun çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Türk-ABD Yönlendirme Komitesi Ermeni soykırımı iddialarına karşı yürüyüş yaptı. Bu durum FETÖ'nün hoşuna gitmiyor. Hakkımızda FBI'ya vergi kaçakçılığı suçlaması başta olmak üzere, birçok şikâyet gidiyor." Sabah

 
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