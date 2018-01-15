FETÖ'nün yeni plan kodları ele geçirildi!

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında örgütün "bölge abileri"nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında hazırlanan, mahkemece kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri" üzerinden yaptığı planlara yer verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliği ve yöneticiliği iddiasıyla tutuklanan "bölge abisi" Mustafa Eker, "bölgeci" Ensar Alada, Kemal Genççiftçi, Onurhan Polat ve Ahmet Kibaroğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 14 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin tanımı, kuruluşu, amacı, yapılanması ve faaliyetine yönelik detaylar aktarıldı.

KODLAR İLE YENİ PLAN HAZIRLIĞI

İddianamede, örgütün henüz haklarında işlem yapılmamış ve ceza infaz kurumlarında bulunmayan yöneticilerini yeniden bölge ve illere dağıtarak örgüt tabanındakilere ulaşma gayretinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"(Örgüt yöneticilerinin) soruşturmalarda nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde bilgiler verdikleri, örgütün dönem içinde hareket tarzını iletmeye çalıştıkları, yöneticilerin yerlerini değiştirerek yeni görev verdikleri, illerde tanınmayacak kişileri yönetici konumuna getirdikleri, silahlı terör örgütünün halen yapılanmasını sürdürme gayreti içinde olduğu, birlikte hareket etmeye çalıştıkları, örgüt evlerinde yeni tespit edilen programlar ile haberleştikleri, aranan şahısların saklanması amacıyla örgüt içinde 'gaybubet evi' olarak nitelendirilen saklanma evleri oluşturdukları değerlendirmesi yapılmıştır."

Soruşturma kapsamında tespit edilen örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendiği bildirilen iddianamede, operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan, ByLock kullanıcısı ve sözde örgüt yöneticisi olduklarına dair birçok delil bulunan kişilerin yakalandığı vurgulandı.

GAYBUBET EVİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

İddianamede, bu kişilerin Erzurum bölgesinde yeni örgüt yapılanması oluşturmaya yönelik çalışma içinde olduklarının değerlendirildiği belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Zira hücre evinde yapılan aramada 04-24-25-36-69-75 ve 76 rakamlarının bulunduğu, yayın ve banka ibarelerinin bulunduğu evrak ele geçirildiği, bu rakamların Ağrı-Erzincan-Erzurum-Kars-Bayburt-Ardahan ve Iğdır illerinin plaka kodları olduğu, bu delilin de şüphelilerin hücre evinde toplanmak suretiyle Erzurum ilinde yeni bölge oluşturma planı yaptığı ve bu maksatla bu evde bulunduklarına, toplandıklarına, saklandıklarına yönelik değerlendirilme yapılmıştır."

ELEBAŞI İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ABD'YE GİTMİŞ

Genççiftçi'nin iki hattında ByLock ile "Coco" ve "Kakao Talk" programları bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın örgütte etkin pozisyonda, mahrem yapılanma içinde bulunan ve ByLock kullanıcısı olan kişilerle ABD'ye gittiğinin belirlendiği bildirildi.

İddianamede, Genççiftçi'nin yurt dışına çıkışlarının örgüt faaliyetleri kapsamında olduğu ve ABD'ye yolculuğunun örgütteki konumu gereği FETÖ elebaşının yanına gitme amacı taşıdığının değerlendirildiği kaydedildi.

Genççiftçi ile bazı kişilerin tutuldukları koğuşlarda örgüt propagandası yaptıkları, koğuştaki diğer kişileri de örgütledikleri bilgisine de iddianamede yer verildi.

Tanık beyanlarına göre sanık Alada'nın "bölgeci" ve Eker'in "bölge abisi" konumunda bulunduğu öne sürülen iddianamede, Polat'ın operasyonun yapıldığı evin sahibi olduğu bilgisi aktarıldı.

İddianamede, sanıkların yakalandıkları evde ele geçirilen paranın, örgütün Erzurum'daki yeniden yapılanma çalışmaları amacıyla saklı tutulduğu ve sanıkların Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.