FETÖ’nün yeni ini Mozambik

SELİM YAZICI / ANKARA - FETÖ’nün, ortada kalan elemanlarını Mozambik’e getirerek burada yeni bir ‘Şer Merkezi’ inşa etmeye çalıştığı tespit edildi. Mozambik sahillerinde ‘DECO ASSOS’ ismiyle kıtanın en lüks rezidansını inşa eden örgütün, Amerika’da zora düşmesi muhtemel elebaşlarını da buraya getirebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’nin diplomatik baskıları neticesi Afrika’da birçok ülkede güç kaybeden Fetullahçı teröristlerin (FETÖ), ortada kalan elemanlarını Mozambik’e getirerek burada yeni bir ‘Şer Merkezi’ inşa etmeye çalıştığı tespit edildi. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre FETÖ, sadece hain militanlarını değil, şantajla yönlendirmeye devam edebildiği birçok işadamını da ‘kârlı işler’ vaadiyle Mozambik’e çekmeye devam ediyor. Örgüt imamı Murat Kurt’un ülkedeki etkinliği ve organizasyonu sayesinde Mozambik’te toplanan FETÖ’cü sayısının 800’lerden 3 binlere çıktığı belirtiliyor.



Okyanus sahillerini parselliyorlar



Militanlarına yeni iş olanakları da sağlayan FETÖ’nün, kendilerine ait DECO Grup bünyesindeki şirketlerinin eleman ihtiyacını da bu ithal FETÖ’cülerden karşıladığı, üyelerine Hint Okyanusu sahillerinden arsa dağıttıkları da öğrenildi. Mozambik sahillerinde ‘DECO ASSOS’ ismiyle kıtanın en lüks rezidansını inşa eden örgütün, Amerika’da zora düşmesi muhtemel elebaşlarını da buraya getirebilecekleri değerlendiriliyor. Örgütün ülke yapılanmasının faaliyetlerine ilişkin son bir bilgi ise, diğer ülkelerden getirilen FETÖ’cü sözde öğretmenler için Costa Do Sol’da bir okul açılması oldu. Mozambik Eğitim Bakanı’nın açtığı öğrenilen okul, örgütün ülkedeki 4. okulu oldu. Ülkedeki vatansever Türkler, Mozambik’le tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi gerektiğini düşünüyor.

Büyükelçiliğimiz kapatılmalı

Akit’e değerlendirmelerde bulunan bir vatandaş, “Burada artık maalesef FETÖ’den icazet almadan iş yapma imkanı kalmadı. Mozambik devletinin de FETÖ’de muazzam desteği bulunuyor. Ben firmamı kapatarak Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım. Bizi ciddiye almayıp bir büyükelçilik bile açmayan Mozambik’te bizim büyükelçiliğimizin de artık bulunmasının bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Mozambik’in en yakın büyükelçiliği İtalya’da. Biz de oradaki FETÖ’cülere hizmet vermekten başka bir fonksiyonu kalmayan elçiliğimizi kapatıp, tüm vatandaşlarımıza ‘ülkeyi terk et’ çağrısında bulunmalıyız” dedi.