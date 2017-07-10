FETÖ'nün yeni Bylock'u deşifre oldu! Hesabı imha ediyor

Cryptnote isimli şifreli haberleşme programı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ’nün “mahrem imam” yapılanması soruşturmasında deşifre edildi. Gizli tanıklar, Cryptnote üzerinden FETÖ yöneticileriyle irtibat sağladıklarını itiraf etti. Polis, gizli tanıklardan bazılarının programını takibe aldı.

Sabah’ın haberine göre Emniyet’in Cryptnote ile ilgili ilk tespitleri şöyle:

TWITTER KAMUFLAJI

Cryptnote, şifreli haberleşme e-posta programı olarak tasarlandı. Twitter logosunun arkasına gizlenen program, hafıza kartı veya Bluetooth ile tablet ve telefonlara yüklendi.

FARKLI ŞİFRELER, İÇERİĞİ ŞİFRELEMEK İÇİN ÖZELLİK

Programın çözülmesini zorlaştırmak için girişe farklı karakterlerden oluşturulan şifreler konuldu. Programın içerisine de dosyaları şifreleme özelliği eklendi.

Şahsa özel ID numarası veren program, karşılıklı ID’lerin ve arada oluşturulacak şifrelerin bilinmesiyle kuruluyor. FETÖ’nün programın kullanımında da üst düzey önlem uyguladığı belirlendi. Programı kullanan örgüt üyelerine sadece örgüt içinde aynı konumda olanlarla irtibat sağlama imkânı verildi.

DIŞARIDAN MÜDAHALEYE AÇIK DEĞİL

Programa dışarıdan müdahale edildiğinde ise içerik otomatik siliniyor. FETÖ’nün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar yaptığı, mart ayından itibaren de ‘imam’ denilen FETÖ yetkililerinin Cryptnote’u kullandığı belirlendi.

Cryptnote’un tamamen deşifre edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele uzmanlarının çalışması devam ediyor.