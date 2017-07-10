Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'nün yeni Bylock'u deşifre oldu! Hesabı imha ediyor

FETÖ’nün yeni iletişim ağı Cryptnote, programa dışarıdan müdahale edildiğinde içeriği otomatik siliyor…

10 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
FETÖ'nün yeni Bylock'u deşifre oldu! Hesabı imha ediyor

Cryptnote isimli şifreli haberleşme programı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ’nün “mahrem imam” yapılanması soruşturmasında deşifre edildi. Gizli tanıklar, Cryptnote üzerinden FETÖ yöneticileriyle irtibat sağladıklarını itiraf etti. Polis, gizli tanıklardan bazılarının programını takibe aldı.

Sabah’ın haberine göre Emniyet’in Cryptnote ile ilgili ilk tespitleri şöyle:

TWITTER KAMUFLAJI

Cryptnote, şifreli haberleşme e-posta programı olarak tasarlandı. Twitter logosunun arkasına gizlenen program, hafıza kartı veya Bluetooth ile tablet ve telefonlara yüklendi.

FARKLI ŞİFRELER, İÇERİĞİ ŞİFRELEMEK İÇİN ÖZELLİK

Programın çözülmesini zorlaştırmak için girişe farklı karakterlerden oluşturulan şifreler konuldu. Programın içerisine de dosyaları şifreleme özelliği eklendi.

Şahsa özel ID numarası veren program, karşılıklı ID’lerin ve arada oluşturulacak şifrelerin bilinmesiyle kuruluyor. FETÖ’nün programın kullanımında da üst düzey önlem uyguladığı belirlendi. Programı kullanan örgüt üyelerine sadece örgüt içinde aynı konumda olanlarla irtibat sağlama imkânı verildi.

DIŞARIDAN MÜDAHALEYE AÇIK DEĞİL

Programa dışarıdan müdahale edildiğinde ise içerik otomatik siliniyor. FETÖ’nün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar yaptığı, mart ayından itibaren de ‘imam’ denilen FETÖ yetkililerinin Cryptnote’u kullandığı belirlendi.

Cryptnote’un tamamen deşifre edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele uzmanlarının çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
  1. Cryptnote
  2. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da korkutan yangın
    1. Bursa'da korkutan yangın
    2. Birleşik Arap Emirlikleri Babul..
    3. Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi..
    4. FETÖ'nün yeni Bylock'u deşifre oldu!..
    5. PKK'lı teröristler tarlada çalışan 14..
    6. Camiyi bastılar! Camideki çocuklardan..
    7. Emaneti sınırdışı ettik
    8. Gazeteci döven Başakşehirli..
    9. Dikkat! Afrika sıcakları geliyor
    10. Ayağınıza limon sürerseniz...
    11. '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl..
    12. Aliyev: Türkiye güçlendikçe...
    13. Plastik şişeden bakın ne yaptı!
    14. Kağıttan bıçak üretti!
    15. Yemekten önce bir kaşık sirke..
    16. Azeri enerji devi Türkiye'ye 12 milyar..
    17. Niğde BelediyesporBeyaz Grupta..
    18. Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan..
    19. Barış Şehri Gaziantep’te festival sona..
    20. Zabıta denetimleri artırıyor
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş