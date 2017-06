'FETÖ’nün yaptığını düşman bile yapmaz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MİT tırları olayının amacının, Türkiye’yi teröre yardım eden ülke konumuna koyarak ülkeyi yönetenleri uluslararası mahkemelerde yargılatmak olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ceza almasına sebep olan MİT tırları ihanetini değerlendiren Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

“FETÖ terör örgütü aldığı taşeron görev çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti devletini teröre yardım ve yataklık eden, destek veren bir ülke olarak göstermek için yargının içindeki FETÖ’cü hâkim-savcılar ve jandarmadaki, istihbarattaki FETÖ örgüt mensuplarının işbirliği içerisinde başlayan bir süreç var orada. Neyi yapmak istiyorlar? Bir Türkiye’yi teröre yardım eden ülke konumuna koymak, iki Türkiye’yi yönetenleri bu nedenle uluslararası mahkemelerde yargılatmak, üç Türkiye’ye terör sebeb iyle uluslararası bazı yaptırımların uygulanmasının önünü açmak. Baktığımızda böyle bir gerekçe çok net ortada gözüküyor.

“SAVAŞTA DAHİ YAPILMAYACAK BİR İŞ”

Adana’da büyükelçilerin toplantı yaptığı bir dönemde de bu yapılıyor. Şimdi düşünün. Siz bir ülkeyle ilgili böyle bir iftirayı ortaya atıyorsunuz. O iftirayı doğrulamak için o ülkenin yargısı, emniyeti, jandarması harekete geçiyor ve sizin iftiranızı doğrulayan bir takım şeyler ortaya koymaya çalışıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Bak işte Türk yargısının verdiği karar var, bak işte Türk hukukuna göre alınmış bir durum var Türkiye buradan şöyle olacak böyle olacak şeklinde bir yönlendirme var. Bu çok net bir şekilde MİT tırları hadisesi vatana büyük bir ihanet hadisesidir. Ben o gün akşam o dönemdeki başsavcıyı yaptıklarıyla ilgili aradım. Fakat daha sonra görüntüleri izleyince o MİT mensuplarımıza yapılan hakareti ve muameleyi görünce benim kanım dondu. Bir Türk vatandaşı olarak çok zedelendim, çok incindim. Bu düşmanın dahi yapamayacağı bir iştir. Savaşta dahi yapılmayacak bir iştir. Bu hadisenin mimarı FETÖ’dür. Bu projeye destek olan herkes de FETÖ’ye yardımcılık yapıyor. Türkiye’yi suçlamak için Türkiye’yi uluslararası alanda mahkûm ettirmek için yapıyorlar. Vatanını seven, milletini seven, devletini seven hiçbir siyasetçi hiçbir kişi kendi ülkesinin uluslararası alanda mahkûm edilmesine yol açacak bir sürece kim ne derse desin destek vermez, veremez vermemelidir.

“KILIÇDAROĞLU, FETÖ’NÜN MÜDAFİLİĞİNİ YAPIYOR”

17-25 Aralık sürecinden sonra CHP FETÖ’nün müdafiliğine soyundu. MİT tırları hadisesi oldu 19 Ocak. O günden bu güne o MİT tırları konusunda FETÖ ne düşünüyorsa CHP aynısını düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Hâlâ sayın genel başkan FETÖ’nün söylediklerinin avukatlığını en üst düzeyde yapıyor mu, yapmıyor mu? FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen darbenin başarısızlığını öğrendikten sonra ilk açıklamayı o yaptı, ‘tiyatro’ dedi. Daha sonra ‘kontrollü darbe’ iftirası geliştirildi.Amerika’dan buraya bir takım yazılar, mailler gönderildi ve ondan sonra bir baktık. İlk ‘kontrollü darbe’ açıklamasını Türkiye’de yine Sayın Kılıçdaroğlu yaptı ve şuanda FETÖ’nün projesi olan kontrollü darbe iftirasını Türkiye’de genel başkan düzeyinde müdafiliğini yine Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu yürüyüşü gerçekten Berberoğlu için mi yapıyor, yoksa başka hesapları da burada var mı? Onu açıklaması lazım. FETÖ için yapıp yapmadığını da açıklaması lazım.”