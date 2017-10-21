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FETÖ'nün varisi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik kent genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:29
FETÖ'nün varisi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçtiğimiz günlerde terör örgütü FETÖ’nün kent genelindeki hücre evlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstihbaratları değerlendiren TEM ekipleri, hücre evlerine yaptığı baskınlarda 7 kişiyi göz altına aldı. Alınan şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduklarını tespit etti. Operasyonda alınan isimlerden, FETÖ’nün ele başısına yakın isimlerden Mustafa Özcan’ın oğlu Enes Özcan’ın da olduğu öğrenildi.

BABASINI TELEFONA 'BAŞ YÜCELER ŞURASI BAŞKANI' DİYE KAYDETMİŞ

Bir dönem FETÖ okullarında fizik öğretmeni olarak görev yapan Enes Özcan’ın telefonunda yapılan siber incelemede ise telefonuna babasını “Baş Yüceler Şurası Başkanı” olarak kaydettiği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan incelemeler ve sorgularının ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sonrası, aralarında Enes Özcan ve Kolombiya İmamı kardeşi olduğu öğrenilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amerika’da Fetullah Gülen’in yanında olduğu ileri sürülen Mustafa Özcan’ın Gülen’den sonra örgüt başına geçeceği düşünülen isim olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:29
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. FETÖ
  3. Enes Özcan
  • ERGÜNERGÜN1 gün önce
    Bu örgüte lider olabilmek için aynı anda ağlayıp konuşarak burnunu sümkürüp sağa sola bakıp bayılmak gerekir. Aksi takdirde olamaz. Fakat resimdeki tipe baktım bi ümit var.
  • turk birliği adına turk birliği adına 1 gün önce
    merak etmeyinamarikabaşkanlarıbirlikleri domuz Gunnargibiteror gunnuyor
  • MehmetyaziciMehmetyazici1 gün önce
    Fetonundavarisininde..........
  • BekirBekir1 gün önce
    Midenizin bulanmasini istiyorsaniz tipe bakin yeter....
  • dinimdinim1 gün önce
    Kendin cal kendin oyna,Ver makami kandir mankurtlari!
  • Alparslan1071Alparslan10711 gün önce
    Satılmış hainler....
  • tuzcutuzcu1 gün önce
    FETO gözün arkada kalmasın bak yerine kim geliyormuş gördün mü? Artık ölebilirsin....
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