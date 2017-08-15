FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

FETÖ/PDY Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca dosya kapsamında 5 kişinin daha yakalanması için de soruşturmalar sürüyor.