FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 27 kişi gözaltına alındı
FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün TSK’da ki yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon gerçekleştirildi, 27 kişi gözaltına alındı.15 Ağustos 2017 Salı 18:26
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
FETÖ/PDY Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca dosya kapsamında 5 kişinin daha yakalanması için de soruşturmalar sürüyor.