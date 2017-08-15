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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün TSK’da ki yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon gerçekleştirildi, 27 kişi gözaltına alındı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:26
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

FETÖ/PDY Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca dosya kapsamında 5 kişinin daha yakalanması için de soruşturmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:26
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