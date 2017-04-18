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FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 20 tutuklama

FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 20 tutuklama
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:36

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanı, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Nisan'da, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 
EtiketlertrtFETÖGÜNCEL Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:36
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