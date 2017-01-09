FETÖ'nün tek sermayesi 'yalan' ve 'takiyye'

Bu haber 1.015 kez okundu

Yüce dinimiz İslam'ı kullanarak hain emellerine ulaşmak isteyen FETÖ'nün iki sermayesi var. Yalan ve takiyye. Jandarma’nın Meclis FETÖ Komisyonu’na gönderdiği rapor, örgütün algı operasyonlarını nasıl yürüttüğünü gözler önüne serdi.

FETÖ’nün 5 aşamadan oluşan algı operasyonunda hedefteki kişi veya kurum önce itibarsızlaştırılıyor ardından düzmece bilgi ve ‘belge’ yayımlanarak kafa karışıklığı yaratılıyor. Meclis 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştıran Komisyon’a Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen rapor, örgütün devlet kurumlarını ele geçirmek için yürüttüğü algı operasyonu ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Algı operasyonlarının atama, sicil ve terfi dönemlerinde arttığı belirtildi. Rapora göre, algı operasyonlarının birinci aşamasında hedef kişiler belirleniyor. İkinci aşamada itibarsızlaştırılması istenen kişi ve kurum hakkında bilgi toplanıyor, üçüncü aşamada ise kişi ve kurumlar, uygulanacak algı operasyonuna hazır hale getiriliyor.

Dördüncü aşamada, iknaya hazır hale kişi ve kurumların sosyal medya aracılığıyla yalan bilgi bombardımanına tutulduğu kaydedilen raporda, “Örgütün algı operasyonunun temeli ‘Bir şeyin gerçek olması değil gerçek gibi algılanması önemlidir’ esasına dayanmaktadır. Yani algı operasyonlarını mühimmatı yalandır. Sosyal ortamda hazırlanan düzmece bilgi ve belgeler ile ikna faaliyetleri yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Raporda, 5’inci ve son aşamada ise iç ve dış araçlarla gündeme hâkim olunduğu, kafa karışıklığı yaratıldığı, hedefteki kurumu sürekli bölen mesajlar paylaşıldığı, yöneticilerin ve kurumun iradesini sakatlayarak onu işlevsiz bırakan bir korku yaratıldığı ve kurumdakilerin korku mağduru yapıldığı belirtildi.