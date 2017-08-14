FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının ilk iki oturumunda sanıkların çoğunun yargılamayı uzatmaya yönelik tutumlar sergilediği dikkati çekti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınmaya başlandı.

Sanıkların çoğunun, savunmalarını hazırlamak için yeterli zaman tanınmadığını iddia ederek ek süre talebinde bulunmaları, mahkeme heyetince "davayı uzatmaya" yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmedi. Ayrıca mahkeme heyeti, şehir dışındaki başka davalara katıldıkları için mazeret bildirerek gelmeyen bazı sanık avukatlarının söz konusu davaların duruşmalarında yer almadıklarını tespit etti. Telefonla ulaşılan bu avukatlardan belirlenen tarihlerde Muğla'daki duruşmaya gelmeleri istendi.

Yasada "İddianamenin tebliğinden sonra en az bir hafta süre verilir." hükmünün yer aldığını belirten Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Aralık ayında iddianamenin tebliğinden sonra 2 ay süre verdik. 'Esas hakkındaki mütalaanın ardından makul bir süre tanınır.' deniliyor. Biz de 20 gün süre verdik ve bu, makul bir süredir." dedi.

Sanıkların esas hakkındaki savunmaları konusunda mahkemeyi oyalamaya çalışması üzerine mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına hangi gün savunma yapacaklarını sorarak savunmaları bir takvime bağladı. 22 Ağustos 2017'ye kadar esas hakkındaki savunmaları almayı planlayan mahkeme heyeti, savunma için tarih bildirmeyen sanıkların alfabetik sıraya göre dinleneceğini kaydetti.

Taleplere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, Cumhurbaşkanı sanıklarının ek süre talep ederek davanın gecikmesi için çaba gösterdiklerini ve adaletin tecellisinden rahatsız olduklarını belirterek, "Biz buna suçluların telaşı olarak bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

İLK İKİ OTURUMDA 4 SANIK DİNLENDİ

Duruşmanın ilk oturumunda suikast girişimine katılan helikopterleri gönderdiği iddia edilen dönemin Kara Havacılık Komutan Vekili ve Kara Havacılık Okul Komutanı eski t@@@uğgeneral Ünsal Coşkun, helikopter ikinci pilotu eski üsteğmen Haydar Murat Özden ile suikast girişimini planladığı belirtilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e telefonla Cumhurbaşkanı'nın yerini söylediği iddiasıyla yargılanan ve üçüncü duruşma sonunda tahliyesine karar verilen ancak Akıncı Üssü davasından da yargılandığı için tutukluluğu devam eden eski Yarbay Hüseyin Yılmaz esas hakkındaki savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci oturumunda ise Marmaris'teki saldırıyı gerçekleştiren helikoptere yakıt vermekle suçlanan dönemin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı eski albay Cenk Bahadır Avcı dinlendi.

Sanık eski Tuğgeneral Coşkun'un, savunmasında suikast girişimine katılan helikopterleri göndermesini bir araç kiralama şirketinin sorumluluğuyla eş değer nitelemesi dikkati çekti.

Coşkun, "Yaptığımız görev neredeyse bir araç kiralama şirketininkiyle aynı. Araç kiralama firmasının sorumluluğu ne orandaysa Kara Havacılık'ın tahsisten sonraki sorumluğu o kadar. Helikopterleri verdikten sonra harekatla ilgili bir sorumluluğumuz olmaz, sadece teknik danışmanlık yaparız. Görevin hangi koşullarla yerine getirilebileceğini bildiririz ama görevin içeriğine karışmayız." ifadelerini kullandı.

Helikopter ikinci pilotu eski üsteğmen Özden ise daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, oyuna getirildiğini ve nefret ettiği, kendisini mağdur eden bir örgüt tarafından kullanıldığını öne sürdü. Eski Yarbay Yılmaz da üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

Eski albay Avcı'nın esas hakkındaki savunması bir gün boyunca devam etti. Dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek'in uyarısına rağmen helikoptere yakıt verdiklerini kabul eden Avcı, yakıt ikmali yapılması emrinin sanıklardan eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'dan geldiğini ileri sürdü.

Hafta sonu verilen aranın ardından bugün devam eden duruşmada diğer sanıklar, mahkeme heyetince belirlenen günlerde esas hakkındaki savunmalarını sunacak. Suikast girişimini planladığı belirtilen Sönmezateş, 22 Ağustos'ta dinlenecek.

"HERO" TİŞÖRTÜ SORUŞTURMASI

Suikast girişimi davasının duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün, Türkçe "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazan tişörtle gelmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı tarafından Muğla E Tipi Cezaevi İkinci Müdürü ile bir idare memuru, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından da 3 infaz memuru açığa alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca cezaevi ikinci müdürü, idare memuru, mektupları okuma komisyonunda görev yapan 3 infaz koruma memuru hakkında görevi ihmal suçundan kamu davası açıldığını." duyurdu.

Yavuz, ayrıca sanıkların halkın önünden geçirilmeyerek Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda doğrudan duruşma salonuna alındığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını da bildirdi.





