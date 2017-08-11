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FETÖ'nün suikast timi için tuhaf karar! Kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinin, 'halkın önünde yürümek istemiyoruz' talebi tuhaf bir kararla kabul edildi. Hainler otoparktan duruşma salonuna götürüldü.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:41
FETÖ'nün suikast timi için tuhaf karar! Kabul edildi

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ’nün  suikast girişimi davasında sona yaklaşıldı. Duruşma savcısının esastan mütalaasını ikinci duruşma sonunda vermesi ile dördüncü duruşmada sanıklar esastan savunmalarını yaptı. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan dördüncü duruşmaya sanıklar tutuklu bulundukları Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemi altında duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonuna getirildi. 

HALKTA BÜYÜK TEPKİ

43’ü tutuklu 47 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında ilginç bir olay yaşandı. Suikast timinde bulunan darbeci askerler daha önce duruşma salonuna jandarma eşliğinde yürütülerek getiriliyordu. Ancak suikast timindeki darbeci askerler gazetecilerin görüntü ve fotoğraf çekmemesi için direk duruşma salonuna gitmeye talep etti. Mahkeme heyeti suikast timinin bu talebi kabul gördü. Cezaevinden getirilen suikast timindeki hainler direk Ticaret ve Sanayi Odası'nın otoparkına götürülüp oradan duruşma salonuna çıktılar. Tek tip kıyafet tartışmalarının yapıldığı bu günlerde mahkemenin vermiş olduğu karar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Kararın iptal edilmesini istediler. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:41
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. FETÖ
  4. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  • Hülya Hülya 14 dk önce
    Bu kararı vereni nasıl sorgulamazlar sanki yüzlerce var da halkın önünde yürümek istemiyorlar eee asmazsan bugün yürümek istemez yarın hapis yatmak istemez
  • Murat alperen Murat alperen 20 dk önce
    Türkiye de adalet sistemi çökmüş adalet olsaydı hainler çoktan asılmış tı bu kanı bozuk lar darbe yapsın o kadar insan ölsün cumhurbaşkanı nİn canına kastetsin ler bide mahkeme ye çıksın lar sallandırin gitsin ibreti alem olsun hain köpek ler
  • Cihan Cihan 32 dk önce
    Allah tan korkmayanlar kuldan mı uyanır olmuşlar pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu alınan bu karar acilen değiştirilmeli hergün milletin yuhlamaları ile halkın önünden geçirilip salona alınmalı hatta cezaevine gidiş gelişti yakılan yakıta bile yazık bunlar salonlarda gecelemeli
  • Galip BarutGalip Barut33 dk önce
    Yuh beee...
  • HuseyinHuseyin45 dk önce
    Hiç kimse kusura bakmasin , bu hainler firsat bulsalardi mahkeme mi kuracaklardi hayir .. eeee simdi ye asmadik hic birini , yakin da beraat bilr isterler .geciken adalet ve avrupa ne der halen bunlar konusuluyor .. hani 15 temmuz ruhu .
  • aliali45 dk önce
    Onlar için en büyük aşağılanmanın õnüne geçilmìştir yarın hapiste yatmak istemiyoruz derler yatmazlar fetoyla mücadelenin kazanılacağına böyle hakimler oldukça başarılı olunabileceğine inanmıyorum
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