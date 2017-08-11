FETÖ'nün suikast timi hakkında tuhaf karar!

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ’nün suikast girişimi davasında sona yaklaşıldı. Duruşma savcısının esastan mütalaasını ikinci duruşma sonunda vermesi ile dördüncü duruşmada sanıklar esastan savunmalarını yaptı. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan dördüncü duruşmaya sanıklar tutuklu bulundukları Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemi altında duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonuna getirildi.

HALKTA BÜYÜK TEPKİ

43’ü tutuklu 47 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında ilginç bir olay yaşandı. Suikast timinde bulunan darbeci askerler daha önce duruşma salonuna jandarma eşliğinde yürütülerek getiriliyordu. Ancak suikast timindeki darbeci askerler gazetecilerin görüntü ve fotoğraf çekmemesi için direk duruşma salonuna gitmeye talep etti. Mahkeme heyeti suikast timinin bu talebi kabul gördü. Cezaevinden getirilen suikast timindeki hainler direk Ticaret ve Sanayi Odası'nın otoparkına götürülüp oradan duruşma salonuna çıktılar. Tek tip kıyafet tartışmalarının yapıldığı bu günlerde mahkemenin vermiş olduğu karar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Kararın iptal edilmesini istediler.