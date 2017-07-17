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FETÖ’nün suikast timi davasında jandarmadan minübüslü önlem

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırıda bulunan FETÖ’nün suikast timi üyelerinin duruşmalara katılmamak için araçlardan inmemesi üzerine jandarma, sanıkları daha küçük araçlar ile taşımaya başladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
FETÖ’nün suikast timi davasında jandarmadan minübüslü önlem

Aralarında Tezcan Kızılelma, Yücel Ekizoğlu, Şükre Seymen ve Enesen Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu sanıkların duruşma salonuna gitmemek için araçlardan inmekte direnmesi üzerine otobüs yerine minibüsler kullanılmaya başlandı. Darbeciler, duruşma salonuna otobüs yerine Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne ait minibüsler ile getirildi ve duruşma sonunda yine minibüs ile cezaevine nakledildiler. Bugün yapılan duruşmada sanıklar ile ilgili ortaya konan belgeler hakkında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıkların savunmalarının alınmasına yarın da devam edilecek.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Marmaris
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip
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