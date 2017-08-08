FETÖ’nün sözde il kadın imamı sağlık kontrolünden geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası sözde Muğla il kadın imamı Ayşe Ç’nin Menteşe ilçesindeki özel bir evde gizlendiği öğrendi. Ayşe Ç., gece ekipler tarafından eve yapılan operasyonda gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu devam eden Ayşe Ç., sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ayşe Ç. tekrar emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından Muğla adliyesine sevk edilecek.