FETÖ’nün söylemi CHP ile örtüşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, FETÖ'nün Türkiye'nin geleceğine yönelik düzenlediği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ, 17-25 Aralık 2013'ten bu yana FETÖ ile CHP'nin söylemlerinin aynı olduğunu söyledi. İstanbul ve Ankara'da devam eden darbe girişimine ilişkin davaları şehit yakınları ve gazilerle en az 5-6 AK Partili milletvekilinin nöbetçi olarak izlediğine dikkati çeken Dağ, bu iki ilin dışında görülen davaları da partileri tarafından görevlendirilen gönüllü avukatlar aracılığıyla takip ettiklerini söyledi.



CHP VE FETÖ AYNI DİLİ KULLANIYOR

Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçmesi nedeniyle bazı kararların alındığını hatırlatan Dağ, CHP'nin yargı konusunda söylediği sözlerin hiçbir geçerliliğinin olmadığını kaydetti. CHP'nin siyasi parti gibi davranmadığını, FETÖ'yle söylem birliği içinde olduğunu ifade eden Dağ, "CHP ile FETÖ aynı dili konuşuyor dediğimizde, CHP'li arkadaşlar kürsüden ayağa fırlıyor, bir anda alevleniyor. Ortada gerçek bir durum var. FETÖ'nün birçok söylemiyle CHP'nin söyleminin, özellikle 17/25 Aralık'tan sonra birçok konuda örtüştüğünü görüyoruz. Lahey konusuna bakıyorsun örtüşüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne bakıyoruz, her gün CHP'lilerle, FETÖ'cülerin attığı tweetlerin bile aynı benzerlikte olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.



TAVIR VE DÜŞÜNCELERİ AYNI



MHP'nin davaları kısmen takip ettiğini ancak CHP ve HDP'yi duruşmalarda görmediklerini dile getiren Dağ, Ana muhalefet partisinin zaman zaman dile getirdiği "Türkiye'de hukuk yok, yargı bağımsızlığı söz konusu değil" söylemin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Dağ, "Ana muhalefet uzun yıllardır, bu teraneyi çalıyor, sürekli böyle bir ifadede bulunuyor. Özellikle 17-25 Aralık 2013'ten sonra bunu çokça dillendirdi. 17-25 Aralık'tan sonra yargı üzerinden bazı hamleler yapıldığında ana muhalefet orada yapılan hamleleri ne yazık ki sonuçsuz bırakacak bazı yollara tevessül etti. Yani 17/25 Aralık'ta bu yapıyla biz mücadele etme cihetine giderken o zamanki savcı ve polislerin tayinini çıkartma noktasında veya MİT tır’larının durdurulması meselesinde Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiler. Ana muhalefetin yargı konusunda tavır ve düşünceleri 17/25 Aralık'tan sonra neyse 15 Temmuz'dan sonra da aynı şekildedir. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra 4 bin 500 civarında hakim ve savcı ihraç edildi. Bu yapılması gereken bir şey değil mi? Ana muhalefet buna cevap versin" diye konuştu.

FETÖ’cüler AİHM’den medet umuyorlar

FETÖ davalarında sanıkların savunmalarını uzatması, her şeyi inkar ederek kurtulacağını zannetmesinin altında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) medet ummalarının yattığını ifade eden Dağ, FETÖ'nün AİHM umudunun da boşa çıkacağının altını çizdi. Hamza Dağ, "Bu darbe girişimi sadece AK Parti'ye karşı yapılmadı, bu ülkeye karşı yapıldı. Amerika'daki davayı takip edenlerin, Ankara ve İstanbul'daki davayı takip etmiyor olması da sorgulanması gereken bir nokta. Davaları hiç takip etmeyip, sanki sadece AK Parti'nin davasıymış gibi bir hal ortaya çıkarılıyor. Bunu da tabii ki milletimizin vicdanına ve takdirine havale ediyoruz" dedi.