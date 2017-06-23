FETÖ’nün son silahı büyü!

Fetullahçı ihanet şebekesi sapıklıkta sınır tanımıyor. Yüce İslâm dinini hin planlarına alet eden FETÖ’nün militanları şimdi de büyücülüğe başladı. Yalova’da S.D. adlı FETÖ ‘abla’sının, örgütten gelen talimat üzerine FETÖ davalarına bakan mahkeme heyetini etki altına almak için tutuklu kocasına büyü malzemeleri taşıdığı ortaya çıktı.

FETÖ’CÜ YARGIÇLAR SÜPÜRÜLÜNCE BÜYÜ VE SİHİRE BEL BAĞLADILAR

Yargı, emniyet ve istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları neticesinde ağır darbeler yiyen ve devlet kurumlarından büyük ölçüde temizlenen Fetullahçı Terör Örgütü militanları, sıkışıp kaldıkları dar mecralarda sinsi planlar üretmeye devam ediyor. Deşifre edilerek bir bir hakim karşısına çıkarılan kripto FETÖ’cüler, adaletten kaçabilmek için metafizik alemine daldı. Yargıç görünümlü Pensilvanya militanlarının adliyelerden uzaklaştırılmasıyla örgüt mensubu yargıçların hukuk dışı kararlarıyla cezaevlerinden kurtulma imkanı kalmayan FETÖ’cü militanlar, mahkemeye heyetini etki altına almak için büyü ve sihir yapmaya başladı. Sapkın terör örgütünün sinsi taktiği, Yalova’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında emniyet müdür yardımcısı, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 22 eski polisin hakim karşısına çıkarıldığı duruşmada deşifre oldu.

ELİNİ ÇANTASINA ATTIĞI AN ENSELENDİ

Yalova Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde özel olarak hazırlanan salonda yapılan duruşmada, tutuklu bir polisin eşi S.D. şüpheli tavırlarıyla kuşku topladı. Emniyet güçlerinin dikkatini çeken S.D. göz takibine alındı. Tam o esnada S.D.’nin tutuklu eşi, ihtiyacını gidermek üzere lavaboya gitmek için izin istedi. Tutuklu polisin koridora çıktığı esnada eşi S.D. de arkasından çıktı. Eşinin yanına ulaşan ve elini çantasına atan S.D. bu esnada güvenlik güçlerince yakalandı. Detaylı üst araması yapılan S.D.’nin üzerinden arapça yazılı dikdörtgen biçiminde 7 kağıt ve kumaşa batırılmış 2 adet iğne çıktı. Kağıtlar, 5 kez katlanarak küçük parça haline getirilmiş şekilde bulundu.

DUALAR, KUMAŞLAR, İĞNELER...

FETÖ ablasının üzerinden çıkan kâğıtlarda çeşitli ayetlerin yazılı olduğu belirlendi. Ayetlerin arasına ise bazı duaların eklendiği belirtildi. Kağıtlardaki ayet ve duaların kırmızı, mavi, siyah olmak üzere 3 farklı renkte yazıldığı görüldü. S.D.’nin üzerinden çıkan en dikkat çekici materyal, kumaş ve iğnelerin altında konulan Enfal Sûresi’nin 63. ayetinin yazıl olduğu kağıt. Kağıtta, “Eğer yeryüzünde olan her şeyi sarfetseydin bile onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah, onların arasını birleştirmiştir. Şüphesiz O güçlüdür, hakimdir.” mealindeki sûrenin yazıldığı tespit edildi. Kağıtlarda ayrıca Lokman Sûresi'nin 25. âyeti, Fatiha Sûresi ve Tevbe Sûresi'nin son ayetlerinin yazılı olduğu, ayetlerin arasına ise bazı duaların serpiştirildiği kaydedildi.

AMAÇ MAHKEME HEYETİNİ ETKİ ALTINA ALMAK

Yapılan inceleme sonucunda FETÖ ablasının üzerinden çıkan ayet, dua yazılı kağıtlar, mendil ve iğnelerin büyü malzemeleri olduğu saptandı. “Kalpleri ısındırma büyüsü”nün, mahkeme heyetini etki altına almak için hazırlandığı belirlendi. Adliyelerin örgüt üyesi yargıçlardan arındırılmasının ardından FETÖ’nün, örgüt mensuplarının yargılandığı davalara bakan hakim ve savcıları büyü yoluyla etkilemeye çalıştığı ifade edildi.

Emniyet güçlerince tutanakla kayıt altına alan FETÖ’nün büyü malzemelerini taşıyan S.D. gözaltına alındı.



FARUK ARSLAN

