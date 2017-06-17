FETÖ’nün Selçuk yapılanması çökertildi

EMİR YILDIRIM / KONYA - Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü FETÖ’nün Selçuk Üniversitesi yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı. İddianame Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Toplamda 24 şüpheli hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile açılan kamu davasında şüpheliler için, örgütün gizli haberleşmede kullandığı Bylock kullanıcısı toplam 19 sanığın tutuklu olarak yargılanacağı ve Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasının 19 Haziran 2017 tarihinde başlayacak.