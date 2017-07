FETÖ'nün sanal timi deşifre oldu!

FETÖ'nün trol ordusunun gerçek kullanıcılarından oluşan 30 kişilik listede baş trol 'Fuat Avni'den 17 Aralık'a; ilk kez montajlı ses kayıtlarını yayınlayan 'Başçalan'dan, FETÖ ile mücadele eden emniyet mensuplarını tehdit edip iftira atan 'Yıldız Kulis' hesabına kadar örgütün karanlık sanal timin bilgilerine ulaşıldı.



Gerek kamu kurumlarına sızdırdığı üyelerinden topladığı istihbarat, gerekse yazışma ve gizli mahiyetteki dokümanı trol ekibi aracılığıyla yayımlayan FETÖ, devlet faaliyetlerinin gizliliğini ifşa ederek terörle mücadeleye engel olmaya çalıştı. Örgüt yayınladığı belge ve bilgilerle bir yandan da hükümeti düşürmeyi planladı. Örgüt, kritik toplantı ve görüşmeleri illegal olarak dinleyerek servis etti. Medyada haberleştirilen bu belgeler, konuşmalar; bağlamından koparılarak uzun süre gündemde tutuldu. Hatta FETÖ'cü savcılar bunları 'delil' kabul edip 'yargı operasyonları' düzenledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak amacıyla trol hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların ardındaki gerçek isimleri tek tek belirledi.

2014'TE DEŞİFRE OLDULAR

Tespit edilen diğer trol hesaplar ile arkasındaki gerçek isimler ise şöyle:



@fuatavnifuat, @fuatavni_fuat: Said Sefa-Aydoğan Vatandaş,

@yildiz_kulis: Hasan Yıldız,

@BASCALAN: İbrahim Cihan Şahin- Aylin Aktürk,

@kozmikbilgiler, @kriptobilgiler: Mehmet Şahin,

@numnNUh, @LkmnErdo: Lokman Erdoğan,

@87MilyarEuro: Hayri Özdağ,

@Sosyalkirpi: Aydın Horasan,

@Fedakar_kisi: Onur Kala,

@LazepeM: Tunay Şentürk,

@mekanizeler, @S1secret: Murat Murathanoğlu,

@istcakir: İsmail Turan Çakır,

@alkorsuha: Eren Demirarslan,

@Mehmetceliklv: Mehmet Çelik,

@kemohack: Tuncay Beşikçi,

@Emmoglu35: Yusuf Ünal,

@kamera_arkasi: İnan Kazan,

@Gizlikurul: Öztürk Erdoğan,

@murtecibasgan: Ali Osman Aydın,

@reportturk: Cem Ersoy,

@HICTNCL: Abdurrahman Tuncel,

@anatoliahack: Ahmet Davran,

@bumerang_1725: Recep Köroğlu,

@TwitAnkara: Onur Kulakoğlu.

EN BİLİNENİ FUAT AVNİ



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 Aralık 2013 yargı darbe girişimlerinden sonra aktif bir şekilde devletin mahrem bilgilerini paylaştığı en ünlü trolü 'Fuat Avni' mahlaslı Twitter hesabıydı. Hesabın ilk kurucusunun 'Haberdar' sitesinin Yayın Yönetmeni Said Sefa olduğu tespit edildi. Hesabın 14 Şubat 2014'te 'fuatavni'ye dönüştürüldüğü anlaşıldı. Said Sefa, ilk 'fuatavni' haberini yapan 'merkürhaber' sitesinde de yazarlık yapıyordu. Böylece, hesabın sitede tanıtılmasını sağladı. Soruşturmanın yürütüldüğü dönem FETÖ'nün yargı, emniyet ve istihbarat birimlerinde en güçlü olduğu dönemlerdi. Operasyona kısa bir süre kala Said Sefa takip edildiğini haber aldı. Deşifre olduğunu anlayan Sefa, telefonunu imha ederek hesabı devretti. FETÖ o günden sonra Fuat Avni hesabını yurt dışındaki bir isme zimmetledi.

KENDİLERİNİ ERDOĞAN TARAFTARI GİBİ GÖSTERDİLER



@TayyipAga, @Gofrettin_Hoca, @ekolhoca gibi kimliği belirsiz hesaplar yanında popüler site zaytung'un resmî hesap dışındaki bütün isimleri de örgüt tarafından kontrol ediliyordu.



@Zaytunq, @zaytung_gundem, @zaytungbey, @zaytungtr, @ResmiZAYTUNG, @zaytungmizah, @Zaytungpost, @zaytunghoca, @ZaytungAga, @ParalelZaytung, @zaytungmanset, @zaytungwap ve @zaytungrt



ÜNLÜ İSİMLERİ KULLANDILAR

FETÖ trollerinin bir başka algı oluşturma yöntemi de ünlülerin adını alarak sahte hesap açmalarıydı. Pelin Batu adına açılmış @BatuPeli, @DrSteveneu1, @pelin_batu06 gibi hesaplardan örgüt propagandası ve karalama kampanyası yapan troller, aynı zamanda Tarihçi-Profesör İlber Ortaylı'nın adını kullanarak @ilbering, @ilberortayli_, @ilberonline, @ilber_hocaniz, @ilberortayli_TC, @llberortayli, @ilberhocamiz, @ilberortayIi, @ilberortayliTR, @ilberhocaniz gibi hesaplardan hükûmet aleyhine yazılar yazıyordu. (Yeni Şafak)