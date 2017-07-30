Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'nün 'şakirt' testi... Testlerde Gülen'i sormuşlar

Kayseri'de FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarda tutuklanan Mustafa Yılmaz’ın bilgisayarında ele geçirilen belgelerde, örgütün hücre evleri olarak bilinen “ışıkevleri”nde kalanlara, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili testi yapıldığı öğrenildi. Testlerde, Gülen ile ilgili “Hocaefendi Türkiye’de ayrılırken giydiği kıyafeti yıkamak istememesinin sebebi nedir?”, “Hocaefendi şuan nerede ikamet etmektedir?”, “Hocaefendi evini neden camiye taşır?”, “Hocaefendi tedavi için hangi ile gider?” gibi 60 soru yöneltildiği ortaya çıktı.

30 Temmuz 2017 Pazar 17:49
FETÖ'nün 'şakirt' testi... Testlerde Gülen'i sormuşlar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik-fiziki takibin ardından şehirde Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneğini kuran, 2014 yılında örgüte destek amacıyla bazı dernek üyelerini Özgürlük Platformuna katılmaları için görevlendiren, örgüt imamlarıyla birlikte hareket ederek terör örgütüne finansman sağladığı ileri sürülen Mustafa Yılmaz’ı gözaltına aldı. Öğrenci evlerinde örgütsel eğitimler de veren Yılmaz’ın ev ve işyerinde yapılan aramalarda, örgüte ait çok sayıda belge ve dokümanın yanı sıra “Gurbetteki Öğretmen, Göç Yolunda Bir Aile” başlıklı, içeriğinde Gülen’i tanıtmaya yönelik 60 soruluk bir test de ele geçirildi. Gülen’in nereden göç ettiği, kaldığı yerler, yakınları, kimlerden eğitim aldığı, din kisvesi adı altında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra dikkat çekici soru ve cevaplar da bulundu. Teste tabi tutulan örgüt elemanlarının başarı durumuna göre örgüt içerisinde hiyeraşi elde ettiği kaydedildi.

KADINLARDAN RAHATSIZ OLMUŞ

Testlerde, Gülen ile ilgili “Hocaefendi Türkiye’de ayrılırken giydiği kıyafeti yıkamak istememesinin sebebi nedir?” sorusunun doğru cevap şıkı olarak ise “Türkiye’nin hatırasını taşıdığını düşünmesi” belirtiliyor. “Hocaefendinin vücudunda meydana gelen hastalıkların sebebi nedir?” sorusuna ise “ettiği duanın sonucu” şıkkı doğru cevap olarak gösteriliyor. “Hocaefendi Türkiye’deyken evini neden camiye taşır?” sorunun cevabı ise “Yoldan gidip gelirken kadınlardan rahatsız oluyor” cevabı veriliyor. “Hocaefendi şuan nerede ikamet etmektedir?” sorusunun cevabı “Amerika” olurken, buraya gitme nedeni ise hastalığın tedavisi olduğu belirtiliyor. Gülen’in aldığı maaşını hayır işlerine harcadığı, “askerliği boyunca nasıl biri olmuştur?” sorusuna ise “çok sevilen ve dinlenen biri” cevabı veriliyor.

*Şakirt: TDK’ya göre, öğrenci, çırak. Ancak Gülen cemaatine mensup öğrencilerin birbirlerine karşı kullandıkları bir hitap olarak da biliniyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 17:49
  1. fetö
  2. fetullah gülen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    1. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokağa..
    2. Adıyaman'da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    3. Büyük Kudüs Mitingi İstanbul'da..
    4. Zeki insanlarda görülebilecek 15 ortak..
    5. Yine o tişört ama bu sefer farklı…..
    6. FETÖ'nün 'şakirt' testi... Testlerde..
    7. 55 ülkeyi kapsayan araştırmanın..
    8. Barınaktaki hayvanları serinleten..
    9. Macaristan'da zafer Vettel'in
    10. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tünelleri..
    11. Dikkat yarından itibaren…
    12. Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar..
    13. FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü..
    14. Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime..
    15. Mariano: Kupalar kazanmak için geldim
    16. Evkur Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası..
    17. Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde
    18. Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu
    19. Meteorolojiden sıcak hava dalgası..
    20. Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!