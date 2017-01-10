FETÖ'nün prenslerinden Hidayet Karaca yine sustu

Savunma yapmadı. Ankara'da görülen FETÖ çatı davası ikinci duruşmasına SEGBİS'le katılan, eski Samayolu TV yöneticisi Hidayet Karaca sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dün yine savunma yapmaktan kaçındı. Müşteki yakınları ise Karaca'ya, "Adaletten kaçıyor" diyerek tepki gösterdi.

GÜLEN DAHİL 73 SANIKLI...

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 sanıklı çatı davasında 2'nci duruşma dün başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Hidayet Karaca ile Silivri Cezaevi'nden telekonferansla bağlantı kuruldu. İlk duruşmada sağlık sorunları gerekçesiyle gecikmeli olarak mahkemeye bağlanan Karaca iddianamenin eline ulaşmadığını belirterek savunma yapmamıştı. Hidayet Karaca dün de savunma yapamayacağını belirtti.

'ADALETTEN KAÇIYOR'

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Karaca, "Hastayım iğne olarak buraya geldim. Savunma yapabilecek durumum yok. Hazırlandığım takdirde bir sonraki duruşmada savunmamı yapabileceğim" dedi.

Bunun üzerine mahkeme Başkanı Selfet Giray, "İddianame ve ekleri size tebliğ edildi. Hastaysanız duruşmaya katılmayabilirsiniz. Ama katılacaksanız da savunma yapabilirsiniz. Ayrıca susma hakkınız da var" diye çıkıştı.

Hidayet Karaca ise "Hayır efendim niye susayım. İlk duruşmadan sonra da 15 celse Tahşiye, 5 kez de şike davasına katıldım. Ayrıca avukatımla sadece 55 dakika görüşebildim. Hazırlanamadım da. Ben bir sonraki duruşmada savunmamı yapmayı talep ediyorum" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti Karaca'nın bir sonraki celsede savunma yapmasını kabul etti. Söz alan Başbakanlık Avukatı Samir Altunkaynak ise Karaca'nın bu talebinin tamamen yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi. Bu esnada bazı müşteki yakınlarının, "Adaletten kaçıyor" diye tepki gösterdiği görüldü.