FETÖ'nün o kurumdaki tüm mahrem nitelikli yapılanması deşifre edildi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da İstanbul'daki jandarma yapılanması ve jandarmanın darbe gecesindeki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen itirafçılar, terör örgütünün jandarmadaki faaliyetlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.

Jandarma personelinin İstanbul'daki darbe girişimi eylemlerine ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan 870 sayfalık iddianameyle terör örgütünün "mahrem nitelikli jandarma yapılanması" ilk kez açığa çıkartıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre soruşturma, gözaltına alınan astsubaylardan Mustafa Özyurt ve Muhammed Aliko'nun ifadelerinde kendilerini terör örgütünün sözde jandarma teşkilatı yapılanmasında örgütsel isimlendirmeyle "öğrenci" tabir edilen şekilde en alt seviyede faaliyet gösterdiklerini ve kendilerinin "öğretmen" sivil şahıslara bağlı olduklarının beyan etmesi üzerine derinleştirildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü FETÖ içerisinde "öğretmen" olarak tabir edilen siviller, "Asım" kod adlı Evren Pehlivan ve "Baki" kod adlı Reşat Şahin'i gözaltına alan ekipler, bu şüphelilerin de itirafları neticesinde bir üstleri konumundaki "müdür yardımcısı" tabir edilen Ö.B'ye ulaştı.

Söz konusu şüpheli ile daha sonra yakalanan M.B. ve kendiliğinden emniyet birimine teslim olan H.G, etkin pişmanlıktan faydalanarak FETÖ'nün yapılanmasını deşifre eden açıklamalarda bulundu.

Bu şahısların anlatımlarına göre terör örgütünün sözde "mahrem nitelikli jandarma teşkilatı yapılanması"nın temel yapısı irdelendiğinde, en alt kademesinde "öğrenci" tabir edilen asker şahıslar, bir üstünde ise hiyerarşik olarak "öğretmen" sivil şahıslar, daha sonra müdür yardımcıları onların üzerinde de müdürler yer alıyor.