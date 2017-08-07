FETÖ'nün o kadroları hâlâ aktif! Bölgelere ayrılıp...

15 Temmuz ihanetinin ardından yapılan başarılı operasyonlarla FETÖ’ye ağır darbeler vuruldu. Yaklaşık 170 bin şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 50 bine yakını tutuklandı. Eli kanlı örgütte yönetici pozisyonunda olanların bir kısmı kaçtı, bir kısmı yakalandı. Verilen bütün çabalara karşın FETÖ, tabanı diri tutmak ve çözülmeyi önlemek amacıyla hâlâ sinsice hareket ederek ülke genelinde yeni yapılanmaya gidiyor. Bunun en somut örneği ise İzmir’de yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’nun koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt adına İzmir’de faaliyet yürütmeye devam eden şüphelileri adım adım izledi. Yaklaşık 4 ay boyunca yapılan teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 25 Temmuz günü İzmir merkezli, İstanbul, Aydın ve Muğla’da 132 örgüt üyesinin adreslerine eşzamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin 121’i kıskıvrak yakalandı. Örgütün Ege bölge imamı ‘Ali’ kod adlı N.K. da (36) yakalanan şüpheliler arasında bulunuyor. Alınan bilgilere göre N.K, örgütün 15 Temmuz sonrası Ege bölge imamlığı görevine getirdiği ikinci isim. Teknik takibe alınan N.K. 4 ay içinde 2 kez eşinin telefonuyla görüşme yaptı ve bu görüşmelerde sesini değiştirdi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan ancak bunda başarılı olamayan FETÖ Ege imamı, yanında örgüte ait 442 bin dolar para, çok sayıda cep telefonu ve dijital mazlemeyle birlikte ele geçirildi. Sakal bıraktığı görülen N.K’nın eski görüntüsünden hayli farklı bir kimliğe bürünmüş olması dikkat çekti.

KRİPTO SORUMLUSU VAR

İzmir polisinin yaptığı teknik takip sonucu örgütün İzmir yapılanması ve faaliyetleri deşifre oldu. Buna göre FETÖ, İzmir’i 14 ‘büyük bölge’ye ayırdı, bunların altında da çok sayıda ‘küçük bölge’ bulunuyor. Yeraltında halen aktif şekilde çalışan terör örgütünde ‘sohbet abisi’, ‘muhasebe sorumlusu’, ‘kasa sorumlusu’, ‘kriptolu haberleşme sistemini cep telefonu ve tablete yükleyen ve bunları denetleyen teknik cihaz sorumluluları’ görev alıyor. Yani örgütte halen, kripto haberleşme sisteminin bile sorumlusu var.

KOD İSİMLER SIK DEĞİŞİYOR

FETÖ’nün mali kaynaklarına da darbe indirilen operasyonla birlikte, örgütün büyük bir gizlilik içinde hareket ettiği, bu kapsamda yeni yöntemler geliştirdiği tespit edildi. Buna göre örgüt üyeleri, deşifre olmamak için sık sık kod isim değiştiriyor. FETÖ, yeni eleman temini konusunda da çok gizli çalışıyor. Bu konuda sıkı tedbir kuralları var. Örgütün dağılmasını önlemeyi amaçlayan FETÖ üyeleri, emir-komuta zinciriyle hareket ediyor, hiyerarşi dışına kesinlikle çıkmıyor. Ülke genelinde görev alacak sorumlular atama yöntemi ile belirleniyor, deşifre olan veya yakalanan örgüt yöneticisinin yerine hemen atama yapılıyor.

KAFEDE, PARKTA, ARAÇTA TEDBİRLİ TOPLANTILAR

İzmir merkezli operasyon, örgüt üyelerinin yaptıkları toplantıları da deşifre etti. Pazartesi günleri ‘büyük bölge’ sorumlularının toplantı yaptığı, salı, çarşamba, cuma günleri de ‘küçük bölge’ sorumlularının toplandığı anlaşıldı. Sözkonusu toplantıların bazen araçlarda, bazen de kafe, park ya da daha önceden kiralanmış ancak boş tutulan evlerde yapıldığı belirlendi. Ayrıca örgüt üyeleri, toplantılardan belli bir süre önce ve sonra telefonlarını mutlaka kapalı tutuyor.

İşte Coco ekranı

İzmir’de Başsavcıvekili Okan Bato’nun titizlikle yürüttüğü soruşturma, FETÖ’nün para toplama faaliyetlerine devam ettiğini de ortaya koydu. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatlarının iletildiği ve örgütsel faaliyetlerle ilgili kararların alındığı toplantılarda, himmet, burs, kurban ve ‘mağdur zarfı’ adı altında para toplanıyor. ‘Mağdur zarfı’ adı altında toplanan paralar, tutuklu bulunan terör örgütü üyelerinin ailelerine veriliyor. Kriptolu haberleşme programları ByLock ve Eagle’dan sonra ‘Coco’ isimli programı kullanmaya başladıkları belirlenen FETÖ üyeleri, ‘himmet’ toplantılarını genellikle buradan organize ediyor. 2016 yılı içinde toplanan bir kısım paralar için bilançonun çıkarıldığı sohbetlerde, örgüt adına en çok para toplayanlar övülüyor, teşvik ediliyor. Coco programında ‘Bu da geçer’ isimli gruptan örgüt üyelerine gönderilen bir mesajda, himmet adı altında toplanan para tablosu yeralıyor. ‘Vaat edilen’ ve ‘toplanan’ şeklinde tasnif edilen paraların bilançosunun çıkarıldığı mesaj, FETÖ için para toplamadan sorumlu kişiler arasında paylaşılmış. Altında ‘NOT’ şeklinde paylaşılan mesajda ise “Bu haftanın birincisi 12 no’ya, Mesut Bey’e teşekkür ediyoruz. Bu hafta iyi bir çalışmayla eski ve yeni ödemeden 7 bin TL getirdiler. Rabbim bereket lütfetsin inşallah ve diğer büyük bölgelerimizi de gayretlerinden dolayı takdir ediyor, inşallah Ramazana kadar bu eski tahsilatları bitirmiş oluruz” ifadeleri yeralıyor.

Osman Özgan-Yeni Şafak