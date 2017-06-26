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FETÖ'nün New Yorklu savcısının yeni işi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski savcı Preet Bharara, medya sektörüne giriyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:14
FETÖ'nün New Yorklu savcısının yeni işi belli oldu

İran asıllı iş adamı Reza Zarrab’ın soruşturmasını da yürüten ve Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı Preet Bharara’nın yeni işi belli oldu. Eski savcının medya sektörüne atılacağı öğrenildi. Bharara, kardeşi Vinit Bharara’nın 2014 yılında kurduğu Some Spider adlı medya şirketinde başkan yardımcısı olarak görev alacak. Bharara’nın yeni görevini bugün kardeşinin resmi olarak duyurması bekleniyor. Bharara’nın gelecek aylarda da yayına girecek podcast programı sunması bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:14
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