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FETÖ'nün MİT'çisini eşi yakalattı!

Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen kişi, eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:19
FETÖ'nün MİT'çisini eşi yakalattı!

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir süre önce MİT'ten ihraç edilen ancak bu durumu yakın çevresine dahi duyurmayan Ali K, kendi adına sahte MİT kimliği düzenledi. 

Ali K.'nin sahte kurum kimliğiyle dolaştığı, tartışma sırasında darbettiği eşinin polise ihbarı üzerine ortaya çıktı. 

Polis tarafından gözaltına alınan Ali K.'nin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu inceleme sonucunda da tespit edildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:19
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