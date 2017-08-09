FETÖ'nün militanlarına gönderdiği 25 maddelik son talimatı Akit ele geçirdi

MURAT ALAN / İSTANBUL - Darbe üstüne darbe yediği halde halen himmet toplamaya devam ettiği belirlenen FETÖ’nün, örgütsel toplantılarda istihbarat birimlerine yakalanmamak için 25 maddelik bir talimat metni hazırlayıp sözde il imamlarına gönderdiği belirlendi.

Akit’in ele geçirdiği, Pensilvanya’da hazırlanıp Türkiye’ye gönderilen “Tedbiri 16’ya hızı 32’ye katlayalım” başlıklı talimat metninde, “Toplantı yeri sadece katılacak kişilere bildirilmeli”, “tanıtım, kurs, altın günü, herbalife gibi ürün tanıtım firmalarının toplantısı süsü verilmeli”, “data hattını sadece sekreter getirmeli”, “aynı adreste 6-7 hat sinyal vermemeli”, “binanın etrafında dolaşılarak fiziki takip var mı kontrol edilmeli”, “kağıt kalem yasak notlar BYMAİL üzerinden gönderilecek”, “araçsız gidilmeli”, “araçla gidildiy se uzağa park edilmeli (700 metre kuralı)”, “kamera sistemi olan yerler tercih edilmemeli”,“tedbirsiz gelene yaptırımda bulunulmalı” maddeleri yer aldı. Metinde örgüt militanlarından bir müddet fişleme çalışmalarını iletmemeleri, devlet kurumlarından çaldıkları bilgileri 1 Mart’a kadar üst ağabeylerine iletmemeleri isteniyor.

ÖRGÜT LİDERİ GÜLEN’İN ONAYINDAN SONRA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler” listesinde bulunan FETÖ’nün avukat abisi Muhammet Eroğlu’nun bylock şifresini çözen MİT, serverler üzerinde örgütün bütün ağabeylerine gönderilmiş 25 maddelik bir toplantı talimatına ulaştı. Terör örgütünün Pensilvanya’daki karargâhında hazırlanan metinde, il ve ilçelerdeki hücrelerin gizli toplantılarda polise yakalanmamak için alınması gereken tedbirlerin tek tek sıralandığı ifade ediliyor. Fetullah Gülen tarafından onaylandığı ifade edilen metinde buluşmalar öncesi alınması gereken önlemler sıralanıyor.

İŞTE MİLİTANLARINA GÖNDERDİĞİ O TALİMATLAR

Toplantı yeri sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmeli.

Toplantıya katılacak kişiler esleri dahil toplantı yerini kimseye söylememeli.

Toplantı yeri mimli yer olmamalı, mümkünse bakir, esnaf, hadim, öğretmen veya güvenilir tanıdıkların iş yeri evi bağ ve bahçesi olabilir. Ev sahibi ve sahibesinin evde olmasına dikkat edilmeli.

Eğer toplantı esnafın mekanında ise çalışanlara veya komşulara dikkat edilmeli.

Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı, tanıtım, kurs, altın günü, herbalife, forever, living, afye gibi ürün tanıtımı firmalarının göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli.

Ortak ağız olmalı ne için toplanıldığına dair, ara ara hatırlatılmalı.

Mümkünse araçsız gidilmeli, araçla gidildi ise uzağa park edip yürünmeli (min. 700 metre kuralı).

Adres tam öğrenilmeli tekrar çağrılmamalı.

Data hattı sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 67 data hat sinyal vermemeli.

GSM toplantı resmi olarak iş yerinizde yapılmıyorsa asla oraya getirilmemeli.

Toplantıya gidilirken GSM yanınızda ise uçak moduna alma veya kapatma sağlıklı değil, onun yerine birden batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı.(telefon ulaşılamayacağını operatöre rapor etmemeli), şebeke değiştirip uçak moduna da alınabilir.

Toplantı mekanına yaklaşıldığında biraz geçerek veya binanın etrafından dolaşarak fiziki takip var mı kontrol edilmeli eğer var ise toplantı yerine girmeden oradan uzaklaşmalı.

GSM açık bir şekilde seyahat ediyorsanız, kullandığınız aracın kiralık olmasının bir esprisi yok daha önce belirttiğimiz gibi HTS ve EDS sistemi entegre.

Kağıt kalem kullanmak yasak. Notlar Bymail üzerinden tutulmalı.

1 Mart’a kadar veri yansıtması yapılmamalı, sonrasında ise sadece ilgili kişi tedbirli yansıtma yapmalı.

Toplantılarımız 7 ya da 8 kişiyi geçmemeli (maksimum 9 kişi kuralı) illa ki 9’u geçme durumu varsa gündemini işleyen arkadaşlara müsaade edip tekrar 9’u geçmeyecek şekilde devam edilmeli.

Parça parça gelinip parça parça gidilmeli,insanlardan bir insan olarak gezilmeli şüpheli veya vazifeli gibi gezmemeli.

Toplantı yerleri rutine bağlanmamalı.

Bir haftadır belli olan toplantı yeri son gün değiştirilebilir.

Gün ve saatte ara ara değişiklik yapılabilir.

Site güvenlik görevlisi veya komplike kamera sistemi olan yerler tercih edilmemeli.

İsim belirtmek lüzumu şart değilse başka vazifedeki arkadaşlardan toplantıda isim belirterek konuşulmamalı.

Tedbire teşvik için toplantılarda isim vererek “falanı almışlar, baskın yapılmış, şu şu ele geçirilmiş aman dikkat” demek tedbir anlatırken tedbirsizlik yapmak demek. Magazine yer vermeyelim, anlatılmasında maslahat varsa isim adres vermeden anlatılmalı.

Her toplantı öncesi tek tek nasıl gelindiği sorulmalı, tedbirsiz gelen arkadaş geri gönderilmeli veya bir yaptırımda bulunulmalı. Bir sonraki toplantıya tedbirli gelinmesi sağlanmalı.

GSM de telaffuz edilmiş toplantı veya randevu var ise gidilmemeli.