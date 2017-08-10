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FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:49
FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenliyor.

Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:49
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
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