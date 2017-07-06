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FETÖ'nün 'medya yapılanması' davasında 6 sanıkta ByLock çıktı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Bülent Ceyhan, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Seyit Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın ByLock kullandıkları belirtildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:15
FETÖ'nün 'medya yapılanması' davasında 6 sanıkta ByLock çıktı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 13'ü başka suçtan olmak üzere 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "darbe girişimi" davasından tutuklu bulunan ve aralarında Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da yer aldığı 13 sanık ile bu davanın tutuklu sanıkları Ünal Tanık ile Ufuk Şanlı'nın da bulunduğu 13 sanık katıldı.

Firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada gelen yazıları okuyan Mahkeme Heyeti Başkanı Ayhan Arduç, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre, sanıklardan Bülent Ceyhan, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Seyit Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock indirdiklerinin belirlendiğini bildirdi.

Duruşmada sanıkların beyanlarının ardından avukatların talepleri alındı.

Sanık avukatlarının da taleplerinin alınmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı ekim ayına erteledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:15
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ceyhan
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü
  5. Gökçe
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