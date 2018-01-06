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FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı

Bylock yazışmaları tespit edilen kapatılan Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt'un FETÖ'nün medya prensi olduğu öğrenildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:52
FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının gizli haberleşme programı ByLock kullanan bazı şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin gizli haberleşme programı üzerinden yaptıkları görüşmeler tek tek incelendi. Yapılan araştırmalarda aralarında eski polis müdürleri, öğretmenler, hemşireler ve gazetecilerin de bulunduğu 36 şüpheli belirlendi.

Polisi şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde 9 ilde 40 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda aralarında ikisi 1’inci Sınıf Polisi Müdürü 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, daha önce ihraç edilmiş, öğretmen, hemşire ve polislerin olduğu öğrenildi.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ ARANIYOR

Polis ekiplerince yakalanması için çalışma yürütülen 19 kişinin arasında ise, FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan bir isim dikkat çekti. Kapatılan Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt’un da arananlar listesinde yer aldığı öğrenildi. Başyurt’un Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Polisin gözaltına aldığı tamamı ihraç 17 polis müdürü, polis, öğretmen ve hemşire Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alınırken, 19 firari ByLock kullanıcısının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 15:52
  1. Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt
  2. bylock
  3. fetö
  4. FETÖ üyesi
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