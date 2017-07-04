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FETÖ’nün mankurtu Rubin conisinden kurşunlu provokasyon

Darbe girişimini önceden yazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit edecek kadar gözü dönmüş bir Türkiye düşmanı olan Pentagon’un eski işgal görevlisi Michael Rubin yine provokatif ifadeleriyle gündemde.

04 Temmuz 2017 Salı 07:19
FETÖ’nün mankurtu Rubin conisinden kurşunlu provokasyon

FARUK ARSLAN / İSTANBULNeo-concu Rubin, CHP’nin kaos yürüyüşünün gündemde olduğu bir süreçte kaleme aldığı yazıda, “Türkiye karmaşa içerisine süreklenmeye bir kurşun uzaklıkta” ifadesini kullandı. CHP’nin FETÖ’cü Berberoğlu için başlattığı yürüyüş sürecinde kaleme alınan yazının, buna yönelik provokasyonların olabileceği söylentilerinin yayıldığı günlerde yayınlanması dikkat çekti.

O ‘KURŞUNU’ ATAMAYACAKLAR

Yazıyı değerlendiren AK Parti 24. Dönem Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı, “ABD’li Rubin yazısında arzusunu dile getirmiş. Kaos yürüyüşüne katılan CHP’li kurmaylara yönelik silahlı saldırı ve sonrasında yaşanabilecek iç karışıklığa işaret ediyor. Kılıçdaroğlu’nun ekibi ve yurtdışındaki provokatörler ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye karışmayacak. Rubin ve bel bağladığı karanlık kuruluşlar ‘o kurşunu’ atamayacak. 

ALGI OPERASYONU PEŞİNDE

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Mustafa Sıtkı Bilgin de, “Algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Şu an devlet ve toplum olarak sağlam bir durumda Türkiye ve Rubin’in algı operasyonu tutmaz, tutmayacaktır” diye konuştu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 07:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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