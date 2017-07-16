FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik

FETÖ elebaşının yaşadığı arazi yaklaşık 400 dönüm. Helikopterin görüntü aldığı sırada bir FETÖ mensubu elindeki kamera ile helikopteri çekti.

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz'un yıldönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya'daki malikanesini havadan görüntüledi.

Korku ve sessizliğin hakim olduğu malikanenin etrafında toplananlar, ABD polisi tarafından uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 400 dönümlük oldukça büyük bir arazi içindeki malikane, etrafındaki binalarla birlikte büyük kompleks yapısıyla dikkati çekiyor.

Helikopterle çekilen görüntülerde elebaşı Gülen’in yaşadığı arazinin tüm detayları görülüyor.

Malikanede görev yapan bir FETÖ mensubunun elindeki kamera ile helikopteri çektiği dikkatlerden kaçmadı.