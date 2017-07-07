FETÖ’nün kumpasına geldiler

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - FETÖ’nün Müslümanların sindirmek için 2011 yılında tertiplediği Mustazaf-Der kumpasının oluşturduğu mağduriyetler halen devam ediyor. İstanbul Anadolu 11 Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada HÜDA-PAR Genel Başkan yardımcıları Sait Şahin, Bahattin Temel ve Rehber TV Genel Yayın Yönetmeni Fikret Gültekin’e 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ KUMPASI

Kumpas olduğu çok açık ve net olan bir davadan ceza aldıklarını kaydeden HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Temel, “Bu ülkenin her şeyine kasteden, kan döken, bomba yağdıran, yargıda askeriyede daha önce çöreklenmiş olan güçlerin bir kumpası olduğu belli olan dosyada böyle bir karar çıktı” dedi. FETÖ kumpasları sonucu 25 yıldır cezaevlerinde olanların tahliye edilmesini beklerken böyle bir kararın çıkmasının kendilerini şaşırttığını kaydeden Temel, Müslümanlara yaşama hakkı tanımak istemeyen bir zümre olduğuna dikkat çekerek, “Müslümanlara kasteden, yaşam hakkı tanımak istemeyen güçler muhakkak sahadadırlar. Bu açından kendimiz için değil ama bu ümitlere gölge düşürülmesi açısından üzüldük” ifadelerini kullandı.

ESAS MAĞDURU BİZLERİZ

6 yıl 3 ay ceza aldıkları dosyanın FETÖ kumpası olduğunu kaydeden HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin ise, “FETÖ kumpasının çok net olduğu bir dosya. 2011’de yargılandığımız bu dosya kolluk aşamasında dahli olan, terörle mücadele amiri, emniyet mensupları, yargılamaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkeme heyeti, FETÖ’den açığa alınmış, bir kısmı cezaevlerine knomuş. Bu da yetmemiş 14.Ağır Ceza Mahkemesi’ni dahi kapatmışlardır” diye konuştu. Ergenekoncuların FETÖ mağduru sıfatıyla serbest bırakıldıklarını hatırlatan Şahin, “Balyozcu, Ergenekoncu varsa ‘FETÖ mağduru’ adı altında tahliye edildi. Tazminat kararları verildi. Fakat asıl FETÖ mağduru olan bizler apaçık kumpas olduğu belli olan bir dosyadan ceza aldık” şeklinde konuştu.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

2011 yılında FETÖ’cü emniyet ve yargı mensuplarının işbirliğiyle hiçbir kanuni gerekçe olmadan tutuklandıklarını hatırlatan Rehber TV Genel Yayın Yönetmeni Fikret Gültekin, “2011 yılında hiçbir kanuni gerekçeye dayanmadan FETÖ polisinin, savcısının ve hakiminin kumpasıyla tutuklandık. 11 ay sonra çıktığımız ilk mahkemede serbest bırakıldık. Ancak hiçbir delil olmadan kurgular üzerine tüm dosyadaki şahıslara muhtelif cezalar verildi” diyerek şunları ifade etti: “Rehber TV’nin izlemiş olduğu yayın politikası birilerini rahatsız ediyor. Ancak ehli vicdan bu kararı mahkum edecek ve bu yanlıştan dönülmesine sebeb olacaktır.”