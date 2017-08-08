FETÖ'nün kritik ismi Ağrı'da yakalandı!
FETÖ/PDY sözde 'İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin sorumlusu' olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da yakalandı.08 Ağustos 2017 Salı 23:47
Ağrı’nın Hamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında FETÖ’ye üye olma suçundan aranan ve İstanbul ili A sınıfı emniyet müdürlerinin sözde sorumlusu olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre;
"2 Ağustos 2017 Hamur ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Necmettin Girgin isimli şahıs yakalanmıştır.
Şüpheli şahıs hakkında yapılan araştırmada İstanbul ili A sınıfı emniyet müdürlerinin sorumlusu olduğu tespit edilmiş ve 8 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.