FETÖ’nün kritik imamı bakın nerede yakalandı!

Görüntülerin Enis Berberoğluna nasıl ulaştığıyla ilgili soruşturmada şüpheli olan Gürbüzün ByLocktan yazıştığı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun FETÖden tutuklu eski danışmanına ihanet görüntülerini verdiği belirtiliyor.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) firar edememiş elemanlarını sakladığı gaybubet evlerine yönelik Mersinde yapılan operasyonda çok kritik bir ismin yakalandığı ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yakalanan isimlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen MİT TIRlarının durdurulmasına yönelik soruşturmada şüpheli oldukları belirlendi.

İMAMLAR GAYBUBET EVİNDEN ÇIKTI

Gaybubet evinde yakalanan FETÖ imamlar arasında Cemal kod isimli Süleyman Gürbüz, Semih kod Mehmet Cevher Koyuncu, Ertuğrul kod Ramazan Yasin Buran, Fatih kod Hakan Kaplan ve Fatih kod isimli S.Ç yer alıyor. Şüphelilerden Mehmet Cehver Koyuncu, Adanadaki subaylardan sorumlu imam olarak örgütte görev yaparken, Cemal kod isimli Süleyman Gürbüz ise Adana ve Mersinde bulunan FETÖ üyesi subaylardan sorumlu imam olarak göze çarpıyor. Şüpheliler arasında en dikkat çeken isim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun FETÖ soruşturmasında tutuklanan danışmanı Fatih Gürsulun ByLock üzerinden yazıştığı Süleyman Gürbüz oldu. MİTe ait TIRların durdurulduğu dönemde bölgedeki askerlerin imamlığını yapan Gürbüz hakkında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çıkarılan yakalama kararı bulunuyordu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Gürbüz, MİT TIRlarının durdurulmasında etkin görev alan isimler arasındaydı.

PATATES HATLA GÖRÜŞTÜ

17/25 Aralık sonrasında Fetullah Gülenin talimatı üzerine Bank Asyaya 36 bin 161 TL para yatırdığı tespit edilen Gürbüz, FETÖnün Jandarma imamı Gürbüzün kendi patates hattından, Adanada TIRları durduran askerlerin patates hatlarıyla pek çok görüşme gerçekleştirdiği de HTS analizlerinde tespit edildi.

GRUPTAN YAZIŞTILAR

Son olarak Mersin Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğünde memur olarak görev yapan Gürbüz, FETÖnün kripto mesajlaşma uygulaması ByLock kullanıcılarından sadece biri. Gürbüzün ByLocktan mesajlaştığı kişiler arasında ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun ByLockçu danışmanı tutuklu Fatih Gürsul ve FETÖnün siyaset ve medya imamı Ahmet Hamdi Parlak yer alıyor.

YAZIŞMALAR TUTANAKLARDA

Üç ismin ByLock üzerinden örgütün üst düzey yöneticilerine verilen kısaltma olan GM (Genel Müdürler) isimli grup içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

FETÖnün İstanbul Üniversitesindeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsulun, ByLock yazışmaları da geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve BTK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen tespit tutanağında, Gürsulun FETÖ üyesi olmak suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve Süleyman Gürbüz ile yazışmalarına yer verildi. Tutanaklara göre Gürsul, 1 Kasım 2015teki genel seçimler öncesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini Parlak ve Gürbüze danıştı.

Görüntüler ondan mı?

Süleyman Gürbüzün yakalanması, MİT TIRları görüntülerini Can Dündara verdiği gerekçesiyle tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğluna görüntüleri kimin verdiği ile ilgili yürütülen soruşturmayı da etkileyecek. TIR görüntülerini izlediğini söyleyen Kılıçdaroğluna görüntülerin danışman Fatih Gürsulun ulaştırdığı, Gürsula ise ByLockda GM grubunda birlikte yer aldığı TIR imamı Süleyman Gürbüz tarafından verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.