FETÖ’nün kritik imamı bakın nerede yakalandı!
MİT TIRlarını durduran subayların imamı Süleyman Gürbüz, Mersinde FETÖnün gaybubet evinde yakalandı.24 Ağustos 2017 Perşembe 08:35
Görüntülerin Enis Berberoğluna nasıl ulaştığıyla ilgili soruşturmada şüpheli olan Gürbüzün ByLocktan yazıştığı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun FETÖden tutuklu eski danışmanına ihanet görüntülerini verdiği belirtiliyor.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) firar edememiş elemanlarını sakladığı gaybubet evlerine yönelik Mersinde yapılan operasyonda çok kritik bir ismin yakalandığı ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yakalanan isimlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen MİT TIRlarının durdurulmasına yönelik soruşturmada şüpheli oldukları belirlendi.
İMAMLAR GAYBUBET EVİNDEN ÇIKTI
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ imamlar arasında Cemal kod isimli Süleyman Gürbüz, Semih kod Mehmet Cevher Koyuncu, Ertuğrul kod Ramazan Yasin Buran, Fatih kod Hakan Kaplan ve Fatih kod isimli S.Ç yer alıyor. Şüphelilerden Mehmet Cehver Koyuncu, Adanadaki subaylardan sorumlu imam olarak örgütte görev yaparken, Cemal kod isimli Süleyman Gürbüz ise Adana ve Mersinde bulunan FETÖ üyesi subaylardan sorumlu imam olarak göze çarpıyor. Şüpheliler arasında en dikkat çeken isim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun FETÖ soruşturmasında tutuklanan danışmanı Fatih Gürsulun ByLock üzerinden yazıştığı Süleyman Gürbüz oldu. MİTe ait TIRların durdurulduğu dönemde bölgedeki askerlerin imamlığını yapan Gürbüz hakkında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çıkarılan yakalama kararı bulunuyordu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Gürbüz, MİT TIRlarının durdurulmasında etkin görev alan isimler arasındaydı.
PATATES HATLA GÖRÜŞTÜ
17/25 Aralık sonrasında Fetullah Gülenin talimatı üzerine Bank Asyaya 36 bin 161 TL para yatırdığı tespit edilen Gürbüz, FETÖnün Jandarma imamı Gürbüzün kendi patates hattından, Adanada TIRları durduran askerlerin patates hatlarıyla pek çok görüşme gerçekleştirdiği de HTS analizlerinde tespit edildi.
GRUPTAN YAZIŞTILAR
Son olarak Mersin Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğünde memur olarak görev yapan Gürbüz, FETÖnün kripto mesajlaşma uygulaması ByLock kullanıcılarından sadece biri. Gürbüzün ByLocktan mesajlaştığı kişiler arasında ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun ByLockçu danışmanı tutuklu Fatih Gürsul ve FETÖnün siyaset ve medya imamı Ahmet Hamdi Parlak yer alıyor.
YAZIŞMALAR TUTANAKLARDA
Üç ismin ByLock üzerinden örgütün üst düzey yöneticilerine verilen kısaltma olan GM (Genel Müdürler) isimli grup içerisinde yer aldıkları tespit edildi.
FETÖnün İstanbul Üniversitesindeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsulun, ByLock yazışmaları da geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve BTK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen tespit tutanağında, Gürsulun FETÖ üyesi olmak suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve Süleyman Gürbüz ile yazışmalarına yer verildi. Tutanaklara göre Gürsul, 1 Kasım 2015teki genel seçimler öncesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini Parlak ve Gürbüze danıştı.
Görüntüler ondan mı?
Süleyman Gürbüzün yakalanması, MİT TIRları görüntülerini Can Dündara verdiği gerekçesiyle tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğluna görüntüleri kimin verdiği ile ilgili yürütülen soruşturmayı da etkileyecek. TIR görüntülerini izlediğini söyleyen Kılıçdaroğluna görüntülerin danışman Fatih Gürsulun ulaştırdığı, Gürsula ise ByLockda GM grubunda birlikte yer aldığı TIR imamı Süleyman Gürbüz tarafından verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.