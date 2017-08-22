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FETÖ'nün "korsan dershanelerine" operasyon düzenlendi

Manisa'da FET üyelerinin bir apartmandaki bazı daireleri birleştirerek oluşturduğu "korsan dershanelere" operasyon düzenlendi.

22 Ağustos 2017 Salı 18:43
FETÖ'nün "korsan dershanelerine" operasyon düzenlendi

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12  şüpheliden 7'si tutuklandı. 

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY  silahlı terör örgütü Manisa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilerin  durum ve temaslarının deşifresine yönelik istihbari çalışma sonucu, 2 "korsan  dershane" ve örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinin de  aralarında bulunduğu 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan  şüphelilerin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan  7'si tutuklanırken, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra örgütün tabanını diri tutmak  ve finans sağlamak amacıyla daha önce KHK kapsamında kapatılan okul ve  dershanelerde görevli öğretmen ve firari şahıslarca ders verilen 2 "korsan  dershane"ye 8 Ağustos'ta operasyon yapılmış, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.  Örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinde ise terör örgütü  üyeleri için toplanan yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel doküman ve  dijital veri ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 18:43
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