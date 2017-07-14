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FETÖ'nün köpekleri 15 Temmuz afişlerine saldırdı!

Afişleri parçalayan 3 kişinin telefonlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kahraman şehit Ömer Halisdemir'e hakaret hakaret videoları çıktı.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:07
FETÖ'nün köpekleri 15 Temmuz afişlerine saldırdı!

Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde "15 Temmuz kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" yazılı, Ömer Halisdemir ve tank üzerine çıkmış bir grup vatandaşın fotoğrafının yer aldığı afişler parçalandı.

3 GÖZALTI

Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis, afişleri yırttığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

ERDOĞAN'A VE HALİSDEMİR'E HAKARET VİDEOLARI

Üçü de 25 yaşında olan Y.E., S.E. ve A.C.G. polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede afişleri yırttıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Ömer Halisdemir'e hakaret içeren video kayıtları bulundu.

OTEL ÇALIŞANLARI

Şüphelilerin Belek'te bir otelde görev yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin yırttığı afişlerin yerine ise yenileri asıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:07
  1. Antalya'da 15 Temmuz afişlerini yırttılar
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