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FETÖ'nün katipler yapılanmasına operasyon!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, Ordu katipler yapılanmasında olduğu tespit edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:21
FETÖ'nün katipler yapılanmasına operasyon!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ Ordu katipler yapılanmasında olduğu tespit edilen 21 adliye çalışanına yönelik bugün operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında halen katip olarak görevli 13, kamu görevinden ihraç edilmiş 6 şüpheli olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işleminin ise halen devam ettiği belirtildi. 2 kişinin ise yakalanma çalışmasının devam etitği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:21
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