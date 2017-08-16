FETÖ'nün katipler yapılanmasına operasyon!
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, Ordu katipler yapılanmasında olduğu tespit edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:21
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ Ordu katipler yapılanmasında olduğu tespit edilen 21 adliye çalışanına yönelik bugün operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon kapsamında halen katip olarak görevli 13, kamu görevinden ihraç edilmiş 6 şüpheli olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işleminin ise halen devam ettiği belirtildi. 2 kişinin ise yakalanma çalışmasının devam etitği belirtildi.