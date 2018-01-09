Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti

İncirlik Üssü'nde görevli Havacı Üsteğmen Murat A,'nın FETÖ içinde hiç tanımadığı Sümeyre G. ile evleneceği ortaya çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 11:55
FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti

Aydın'da örgütün mahrem imamlarından olduğu öne sürülen E.K. yakalanınca, hakkındaki soruşturma genişletildi. İddiaya göre, E.K.'nın yine örgütün evlerinde kalan Sümeyre G.'ye evlilik kataloğundan, Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görev yapan Havacı Üsteğmen Murat A.'yı gösterdi. Bunun üzerine, Murat A. ve Sümeyre G., tanıştı. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift 27 Ağustos 2016'da düğün tarihlerini aldı. Düğün davetiyelerini de bastıran Murat A. ve Sümeyra G., 15 Temmuz'da darbe girişimini olunca evlenemedi. Düğün tarihini erteleyen Üsteğmen Murat A, ise görev yeri olan İncirlik Üssü'ne döndü.

"ÖRGÜT İÇİN KENDİMİ FEDA EDERİM"

E.K'nın yakalanmasının ardından, cep telefonu yazışmaları incelendi. Telefonunda 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen 'Mahrem imanın' Sümeyre G. ile olan yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda, Sümeyre G.'nin, "Örgüte hizmet için kimle derseniz, kim olursa onunla evlerim. Ben kendimi bu harekete feda ediyorum" dediği ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen belgelerde E.K.'nın bu yöntemle evlendirmek istediği 22 kız olduğu da söylendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Üsteğmen Murat A.'yı yakaladı. Sorguya alınan Murat A. ifadesinde evleneceği Sümeyre G.'yi tanımadığını söyledi. Uzun süre suçlamaları kabul etmeyen Murat A.'ya daha sonra düğün davetiyesi gösterildi. Sorgusu tamamlanan Murat A. tutuklanarak cezaevine konuldu..

"ÖRGÜT İÇİN KENDİMİ FEDA EDERİM"

E.K'nın yakalanmasının ardından, cep telefonu yazışmaları incelendi. Telefonunda 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen 'Mahrem imanın' Sümeyre G. ile olan yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda, Sümeyre G.'nin, "Örgüte hizmet için kimle derseniz, kim olursa onunla evlerim. Ben kendimi bu harekete feda ediyorum" dediği ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen belgelerde E.K.'nın bu yöntemle evlendirmek istediği 22 kız olduğu da söylendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Üsteğmen Murat A.'yı yakaladı. Sorguya alınan Murat A. ifadesinde evleneceği Sümeyre G.'yi tanımadığını söyledi. Uzun süre suçlamaları kabul etmeyen Murat A.'ya daha sonra düğün davetiyesi gösterildi. Sorgusu tamamlanan Murat A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:55
  1. fetö
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    1. ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    2. Artık o belge e-Devlet'ten alınabilecek
    3. İran'dan sonra o ülkede karıştı
    4. Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!
    5. Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü..
    6. Suudi Arabistan jeti düşürüldü
    7. Skandal ortaya çıktı! Cem Yılmaz..
    8. Uyuşturucu mücadelesi mahalle ve..
    9. 28 Şubat zalimleri rahatsızmış!
    10. FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti
    11. Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması
    12. Define avcılarına soruşturma
    13. İstanbul için alarm verildi! Bu tarihe..
    14. ABD'ye büyük şok! İnfilak etti
    15. Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir!..
    16. Trabzonspor'da sol beke yeni aday!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik..
    18. Hükümet'ten Esed ve Rusya'ya sert tepki
    19. Soma davası 20’nci duruşması başladı
    20. Yüksek müzik ve egzoz sesi yüzünden..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti