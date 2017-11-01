Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz hakkında yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Öksüz'ün de aralarında olduğu 9 sanık hakkında iddianame düzenledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:09
FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz hakkında yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianame, Öksüz dışındaki 8 şüphelinin zaten sanığı olduğu, darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davası" ile birleştirilmesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, "şüphelilerin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği alçak darbe teşebbüsüyle gerçek yüzünü gösteren FETÖ/PDY'nin üyesi ve yöneticileri arasında yer aldıkları" belirtildi.

"Şüphelilerin, örgüt mensuplarınca kullanılan ve normal yollardan yüklenip kullanılması mümkün olmayan kapalı devre haberleşme programı ByLock'u aktif şekilde kullandıkları" bilgisinin yer aldığı iddianamede, zanlılar hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2016/238 esas sayılı FETÖ/PDY çatı davası dava dosyası bulunduğuna işaret edildi. Ayrıca iddianamenin kabul edilerek, davaların birleştirilmesi talebinde bulunuldu.

"FETÖ/PDY çatı davası"

"FETÖ/PDY çatı davası"nın iddianamesi, darbe girişiminden bir gün önce mahkemeye gönderilmişti. Davada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 kişi sanık olarak yer alıyor.

Davada eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı, Alaeddin Kaya ve Hidayet Karaca tutuklu bulunuyor. Diğer sanıklar ise firari durumda.

İddianamede, Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, 132 yıl birer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları da isteniyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:09
  1. PDY
  2. fetö
  3. Darbeciler
  4. adil öksüz
  5. 15 temmuz

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
    1. Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı..
    2. Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem
    3. Nemrut Dağı ziyaretçi yoğunluğuna uğradı
    4. 'Plaka tanıma sistemi' İpsala'da..
    5. Bu zamlar enflasyonu yükseltecek
    6. ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor
    7. Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki..
    8. Adil Öksüz hakkında sıcak gelişme,..
    9. FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz..
    10. Amerika'daki yangının zararı 3,3..
    11. HDP Milletvekili Ziya Pir'e hapis cezası
    12. Güvenlik güçleri teröristlere..
    13. Amerika'da polisin şiddet uyguladığı..
    14. BİG Parti Genel Başkanı Yıldız:..
    15. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
    16. Japonlar yeniden 'Abe' dedi
    17. Libya'da hava saldırısı: 17 ölü,..
    18. Öğretmenlere trenlerde yüzde 50..
    19. FETÖ'cülerden "hesap makinesi"..
    20. İstanbul Beyoğlu’nda 20’ye yakın..
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'