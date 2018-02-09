FETÖ'nün kapatılan okulu, engelliler için eğitim yuvası oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haksız kazançlarla elde ettiği paralarla inşa ettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen okula, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 saldırısında şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın ismi verildi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin ardından el konulan okulda artık gerçek sahiplerinin eğitim-öğretim gördüğünü söyledi.

Okulda bu aşamada 124 engelli öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Aşım, vatandaşların paraları ile yapılan okulun tekrar milletin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Okula, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 saldırısı ile şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın ismini verdiklerine değinen Aşım, "Bazı vatandaşlarımızın duyguları istismar edilerek 'himmet' adı altında gasbedilen paralar ile yaptırılan bu bina artık gerçek sahiplerine hizmet ediyor. Bugün asli görevini yerine getirmek üzere, eğitim amaçlı FETÖ'den geri alınan bu binamızda artık özel öğrencilerimiz eğitim görmekte." dedi.