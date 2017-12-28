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FETÖ'nün kahpe oyununu MİT bozdu

FETÖ’nün ByLock’u binlerce insanın telefonuna indirme tuzağını MİT'in bozduğu öğrenildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:07
FETÖ'nün kahpe oyununu MİT bozdu

Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada MİT ve BTK’nın yaptığı çalışma sonunda 11 bin 480 GSM hattın kullanan kişilerin iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini, bu isimlerin Türkiye genelindeki il başsavcılıkları ve bölge adliye mahkemeleri başsavcılıklarıyla paylaşılacağını duyuruldu.

Açıklamada ByLock’un örgüt için gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda FETÖ üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delil olduğu belirtildi. Uygulamanın bu özelliği ile delil değerinin Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edildiği belirtilen açıklamada “Kişilerin bu ağa dahil olduğunun kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur” denildi. Delil güvenliğinin sağlanması ve FETÖ’ye yönelik hayati mücadelenin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi amacıyla Başsavcılığa ulaşan ihbar ve şikayetlerin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada “Konunun incelenmesi ve araştırılması amacıyla bir soruşturma açılmıştır.

MİT TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler MİT ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmiş konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verilmiştir” ifadelerine yer verildi. ByLock bağlantılı verilerin ileri inceleme teknikleriyle analizinin yapıldığı, iddiaların titiz biçimde araştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MİT ve BTK’da yapılan teknik incelemelerde uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.” Açıklamada kumpasta kullanılan uygulamaların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirildiği bilgisine yer verildi. Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM numarası ile ilgili tespitlerin İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildiği belirtildi.

'BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEYECEĞİZ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock kumpası Mor Beyin’le ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaman, örgütün bunu eski TUBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı’nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı. Başsavcı Kocaman, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi. (Karar)

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:07
  1. MİT
  2. FETÖ
  3. Bylock
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