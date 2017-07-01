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FETÖ’nün Kadıköy imamı yakalandı

FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasında Kadıköy imamı olduğu tespit edilen firari şüpheli Muzaffer kod adlı Yakup A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
FETÖ’nün Kadıköy imamı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari sanıklardan sözde ‘Kadıköy Eyalet İmamı’ olduğu iddia edilen “Muzaffer” kod adlı Yakıp A., MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye’de düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan ve firari örgüt mensuplarının saklandıkları ’gaybubet’ olarak adlandırılan örgütün gizli evlerindeki faaliyetleri yürüten Yakup A.’nın, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi’ndeki gaybubet evinde ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu evde yapılan aramalarda şüphelinin haberleşmede kullandığı cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
  1. İstanbul
  2. MİT
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Kadıköy
  5. Ümraniye
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