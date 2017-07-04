FETÖ'nün jandarma yapılanması listede

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli listede yer aldı.

Ayrıca terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde 'abilik' yaptığı öğrenilen 19 sivil olmak üzere 92 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı.