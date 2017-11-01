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FETÖ'nün izdivaç diyalogları: Nefes alsın yeter

FETÖ’nün bekar mensuplarına yönelik katalogla evlilik çalışması ByLock yazışmalarında ortaya çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:06
FETÖ'nün izdivaç diyalogları: Nefes alsın yeter

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında dosyaya, örgüt mensubu hakim ve savcıların ByLock yazışmaları da girdi.

FETÖ'cü hakim ve savcıların ‘izdivaç' konusunda da çok sayıda yazışmaya imza attığı tespit edildi. Yazışmalarda, örgütün bekâr yargı mensuplarını sıkı takipte tuttuğu ve sürekli aday eş önerisinde bulunduğu görüldü. Yazışmalar özetle şöyle:

‘ADAYIM VAR BANA ULAŞMASI LAZIM'

"Nurten (hâkim) Hanım'a ulaşılması lazım. Hülya (hâkim) Hanım'a ulaşılması lazım. Semih Bey'in izdivacı var, haftaya görüşecek. Ben muhatabım abiyle, Kayseri'de kim varsa haftaya rica edeceğim abimiz bir araya gelecek. Gökhan ve Sinan beylere adayım var, ulaşması lazım. Kadriye (hâkim) Hanım'a da aday vardı iptal oldu."

‘BU SENE OLMAZSA 2 SENE ATAR BU İŞ ABİ'

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bir başka yazışmada örgüt mensubu hâkimin, sorumlu abisinden evlenmek için aday önerisi istediği görülüyor. Yazışmada ısrarcı olduğu görülen hâkim, "Müzmin bekârım. Devreci abiler beni dönemin Brad Pitt'i yaptılar, şişirdiler şişirdiler, biz de kimseyi beğenmedik" ifadelerini kullanıyor.

"A: Hizmetle ilgili konuşacak bir eşim bile yok.

B: Senin eş meselene yoğunlaşacağım inşallah. Sağ olsun, izdivaççı abimiz ilgileniyor.

A: Abi elde varsa hemen gösterin.

BOY 1.80, KİLO 85...

B: Tamam kataloğu gönderiyorum.

A: Şimdi mi abi, heyecanlandırdınız abi ya…

B: Yeni aldım vazifeyi, özel olarak ilgileneceğim.

A: Abi boyum 1.80, kilo 85. 90 doğumluyum, memleketim Sakarya.

B: Bilgileriniz var merak etmeyim.

A: Müsaitseniz çalışalım abi, tayinciyim abi. Bu sene olmazsa 2 sene atar bu iş.

B: Şaka bir yana abilerimizin kıstasları çok yüksek oluyor, ablalar üzülüyor olmayınca.

A: Abi, akılda kalan birileri vardır ya, 1.65-1.75 arası, meslekten istemiyorum. Tercihen öğretmen, eli ayağı düzgün biri olsun."

'NEFES ALSIN YETER'

B: Bakın sizin de kıstaslarınız var, yürüsün nefes alsın, yeter.

B: Şu an meslektaşınız ablalar var.

A: Biz hedefi yüksek tutalım abi, nasıl olsa yakalayamayız. Abi ben zaten meslektaş istemediğim için bugünlere kaldım. Müzmin bekârım. Devreci abiler beni dönemin Brad Pitt'i yaptılar, şişirdiler şişirdiler, biz de kimseyi beğenmedik.

B: Anladım, beni aşar artık bu mesele, sakın Taha Bey'i (izdivaç imamı) üzmeyin."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 09:06
  1. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  2. FETÖ
  3. ByLock

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